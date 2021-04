"No sonría, estamos hablando de fallecidos": Pablo Iglesias pone límite a la actitud de Isabel Díaz Ayuso

"No sonría". Así ha comenzado el primer momento tenso del debate televisivo de las elecciones para la Comunidad de Madrid que este miércoles ha organizado Telemadrid con los candidatos de los seis principales partidos que se presentan a los comicios del próximo 4 de mayo: PP, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos.

"Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?", preguntaba el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, a la presidenta de la Comunidad y candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso, que respondía rápidamente "20.000". "¿Cuántos ha habido en España? Un poco de respeto", decía Ayuso.

"¿Puede decirme una comunidad autónoma en la que haya más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? ¿Y usted cree que esto es por Barajas? Usted cree que esto no es serio. No sonría, estamos hablando de fallecidos. Usted acaba de decir que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree es decente tomarle el pelo a la ciudadanía con gente que perdido la vida? ¿Sabe por qué Madrid encabeza todas las cifras? Hay CCAA del PP que no tienen estas cifras. Porque ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de la Comunidad, sino de hacer caer al gobierno", ha respondido muy serio Pablo Iglesias.

"¿Sabe por qué sonrío? Porque es usted un personaje que es de todo menos creíble. Una persona muy poco querida en Madrid. Si se pasea por Mercamadrid le dirá la gente de la calle lo que piensa de su política. Ha venido en taxi una persona que siempre lleva una corte y que tiene coche hasta para la niñera... Sonrío porque usted solo da vergüenza ajena", espetaba Ayuso.

📹VÍDEO | Pablo Iglesias, a Díaz Ayuso: "No sonría... ¿usted cree que esto es serio? Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid, ¿usted cree que es decente?"https://t.co/DA8TzgMh4P #Debate4M pic.twitter.com/Tnzv1oi0hu — Cadena SER (@La_SER) April 21, 2021