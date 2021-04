Ayuso pone a prueba a Iglesias y cae en su propia trampa: "¿Sabe cuántos hospitales hay en Madrid?"

El primer debate televisivo de las elecciones a la Comunidad de Madrid ha dejado varios encontronazos entre el exvicepresidente del Gobierno y candidato a la presidencia madrileña por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y representante del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Si en los primeros minutos del debate organizado por Telemadrid Pablo Iglesias pedía a Isabel Díaz Ayuso que "no sonriera" cuando hablaban de las personas fallecidas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid, poco después se ha producido un nuevo encontronazo entre el candidato morado y la 'popular' con un particular cruce de acusaciones y preguntas.

"Señora Ayuso, usted que es presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿sabe cuántas personas hay en la lista de espera de la sanidad madrileña en este momento? No lo sabe. No lo sabe. Se lo digo yo: 539.000", preguntaba Pablo Iglesias a Ayuso.

"Yo le puedo hacer 200 preguntas de la Comunidad de Madrid que usted no sabe. No me haga esas preguntas", respondía Ayuso sin poder ofrecer el dato que le solicitaba el exvicepresidente del Gobierno, que además le preguntaba qué iba a hacer para evitar las listas de espera en los hospitales madrileños.

Es entonces cuando Isabel Díaz Ayuso ha intentado responder el 'golpe' de Iglesias haciéndole otra pregunta al candidato de Podemos con la intención de que éste no la supiera responder: "¿Cuántos hospitales hay en la Comunidad de Madrid?", decía la presidenta madrileña. "No tiene ni idea. Viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto que si no es porque se presenta con el poder de la Moncloa no sale. Y a cada uno de ustedes si les hago una pregunta no lo sabrían", añadía tras hacer la pregunta.

Sin embargo, el candidato 'morado' sí ha sabido responder a la cuestión de Ayuso a los pocos segundos: "En la Comunidad de Madrid hay 84 hospitales, 48 son de propiedad privada y 36 de propiedad pública. Me ha preguntado cuántos hospitales hay y le he respondido. Le he preguntado cuántas personas hay en lista de espera y no ha respondido pero el dato se lo doy yo", zanjaba Iglesias.

"Lo que voy a hacer es un plan de listas de espera teniendo en cuenta que las listas de espera dentro de la mejor sanidad pública, que es la que nos hemos dado los madrileños, es la más baja", explicaba Ayuso tras la respuesta de Iglesias a la pregunta de los hospitales.