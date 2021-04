Daniel López Acuña: "No tiene sentido establecer límites de edad en las vacunas de Janssen y AstraZeneca"

El informe elaborado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades para rebajar el uso de las mascarillas entre vacunados genera dudas en Daniel López Acuña. El epidemiólogo pide "prudencia" y "cautela" con este tipo de planteamientos ya que el documento "está hecho más de cara al futuro, cuando tengamos una mayor proporción de personas vacunadas y una menor incidencia". Para el ex director de la OMS, "relajar el uso de la mascarilla y liberalizar las medidas de protección donde todavía tenemos una incidencia elevada es altamente peligroso. Hay que evitar la falsa seguridad de pensar que porque se ha puesto la vacuna se puede hacer lo que uno quiera: no usar mascarilla, no guardar distancia... Recordemos que la vacuna protege contra la severidad, la hospitalización y la muerte, pero no la infección y el contagio".

Durante su análisis en La Ventana de Asturias, también ha rechazado limitar por edades las vacunas. "No tiene ningún sentido establecer límites de edad en las vacunas de Janssen y AstraZeneca", ha zanjado. De hecho, "las recomendaciones de la EMA no llevan a esa consideración, no hay ningún criterio epidemiológico de farmacovigilancia que nos haga pensar que tenemos que poner restricciones en ese sentido". Para Acuña "la gran prioridad en España y en Europa es vacunar al segmento que va de 60 a 80 y eso hay que hacerlo con las cuatro vacunas sin hacer distinción de edades".

El ex director de la Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud también pide no lanzar las campanas al vuelo después de que la ministra de Turismo haya dicho que se pueden preparar las vacaciones de verano. "Si tenemos un 10% de la población vacunada con la pauta completa, nos falta hacer un esfuerzo de sextuplicar o septuplicar lo que hasta ahora hemos hecho para alcanzar esa meta del 70% de la población cubierta con las dos dosis", ha explicado. Acuña ha advertido que hay que mantener las limitaciones y medidas de protección "y no bajar la guardia. No debemos ser permisivos porque podríamos tener un efecto rebote que no es lo que queremos".

Sobre la inmunidad de rebaño y los porcentajes, ha señalado que debe multplicarse por siete el número de vacunados, pero también tiene que crecer el ritmo. "Los últimos días hemos estado vacunando a 450.000 personas y ese es el ritmo que tenemos que sostener de aquí a agosto si queremos llegar al 70%. Hay que intensificar esa velocidad, no podemos ir a menos de 2,5 millones de personas por semana porque, de lo contrario, no llegaremos a la meta establecida para el fin del verano", ha concluido.