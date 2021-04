Xulio Ferreiro "Aos colectivos que atacan aos dereitos humanos... nin auga"

El ex alcalde de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, y próximo decano de la Facultad de Derecho, ha hecho un llamamiento en entrevista en Radio Coruña a no dar pávulo a las políticas de la extrema derecha como es el caso de Vox y sobre todo tras lo ocurrido en el último debate en la SER. Admite que por el momento no volverá a la primera fila de la política activa, por lo menos "a medio y corto plazo".

Ferreiro es el único candidato al decanato de la Facultad de Derecho. El rector de la UDC le agradecía en los micrófonos de esta casa su candidatura ante un escenario en el que pocos se animan a llevar tareas de gestión.