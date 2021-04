"En Madrid se hace espectáculo de las amenazas porque se necesita polarización. Los fachas contra los rojos"

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, advierte que "En Madrid se hace un espectáculo de las amenazas porque se necesita una polarización ideológica, guerracivilista. Los fachas contra los rojos"

Fernández, en una entrevista en el programa 'Aquí Cuní' de SER Catalunya, asegura que condena las amenazas "sin ningún tipo de matiz. Yo las he recibido e incluso han quemado mi coche. Y no las he hecho públicas porque no quería convertirlo en un espectáculo. Sí las he denunciado"

El dirigente del Partido Popular, "no atribuiría sólo a VOX esta situación. Lo que pasó el viernes en la SER es una escenificación consciente de Pablo Iglesias"

Alejandro Fernández añade que "En Cataluña la CUP no condena nunca las amenazas y nunca se ha dicho nada. Yo nunca haría un cordón sanitario a la CUP. El único límite es la Ley de Partidos, que juzga actos y no ideas políticas"

El líder del PP se ha mostrado escéptico respecto a la reunión de hoy en la cárcel de Pere Aragonès (ERC) con Jordi Sánchez (Junts). Cree que agotarán los plazos y señala que este encuentro "es una escenificación para mostrar quién manda. En Junts, manda Waterloo. Y en ERC, Lledoners"