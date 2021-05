Daniel López Acuña: "Estar sin estado de alarma es dinamita pura. Nos jugamos un verano razonable"

Daniel López Acuña observa con preocupación como se acerca el nueve de mayo sin una solución a la vista. El epidemiólogo ha recordado que "mientras el porcentaje de personas inmunizadas sea baja y la incidencia alta, cualquier incremento en la movilidad e interacción social va a generarnos repuntes y una mayor incidencia".

La desescalada del pasado verano se produjo con una incidencia casi 20 veces menor que la actual. Es posible que cuando decaiga el estado de alarma, la incidencia esté por encima de 200, lo que para López Acuña es inexplicable. "Entrar en un periodo sin un marco adecuado para establecer restricciones, limitar la movilidad y la interacción social es dinamita pura, un peligro. Nos jugamos, entre otras cosas, el riesgo de que no podamos tener un verano razonable y un post verano manejable", ha advertido.

En cuanto a la inmunidad de grupo fijada en el 70%, el doctor Anthony Fauci -expertos en enfermedades infecciosas y que asesoró al presidente Trump y ahora a Joe Biden- ha defendido que ese porcentaje debería elevarse. López Acuña comparte la radiografía argumentando que "es un porcentaje genérico e hipotético que no sabemos si nos va a dar todas las certidumbres. En la medida en que la eficacia de las vacunas no es altísima, posiblemente necesitemos más de un 70%. El tema es que hay que alcanzar ese porcentaje y, a ser posible, el 80 o más. Mientras tanto, no tenemos margen de maniobra para desescalar prematuramente".

Un asunto más para el análisis en La Ventana de Asturias ha sido la situación de la India. El ex director de Acción Sanitaria de la OMS ha calificado de "tragedia humanitaria" lo que está sucediendo "con una cantidad de contagios y fallecimientos abrumadores". Para Acuña hacen falta "medidas restrictivas, reforzar el sistema sanitario, cooperación internacional, pero sobre todo, un esfuerzo muy decisivo de las autoridades sanitarias de la India". Más allá de esto, ha recordado que el problema del país no solo afecta a sus habitantes ya que "el surgimiento de una variante con dos mutaciones, alta contagiosidad y severidad y un riesgo elevado de eludir la protección de las vacunas existentes, amenaza con poner en entredicho el equilibrio que estamos alcanzando con la vacunación o la contención que poco a poco vamos armando". Ello ha invitado al epidemiólogo a plantear que "pueda haber la necesidad de una segunda fase de vacunación con nuevas combinaciones de la vacuna en razón de las variantes del virus que van surgiendo con este tipo de agresividad".