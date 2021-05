Beatriz, la madre de las dos menores desaparecidas desde el pasado martes habló por teléfono hasta en tres ocasiones con su expareja, el día en el se llevó las niñas. En su declaración en la Guardia Civil, la madre relata cómo el pasado 27 de abril, fue a buscar a las menores a las nueve de la noche al domicilio de su expareja, ya que era la hora convenida para recogerlas. Nadie abrió la puerta.

Extrañada, Beatriz llamó al padre de sus hijas quien le contestó con evasivas asegurándose que estaba cenando con las niñas y que no se preocupara. Tras una hora, Beatriz volvió a llamar y esta vez el mensaje fue brutal: "No vas a volver a ver a las niñas jamás. Tampoco a mí. Yo me haré cargo de ellas para que estén bien cuidadas, no te preocupes pero no vas a tener más noticias nuestras jamás".

A esa llamada le siguió una última en la que el padre de las niñas reiteró el mismo mensaje. Esa fue la última comunicación. En ese espacio de tiempo, tal y como muestran las cámaras de seguridad, el padre de las menores, Tomás Gimeno, entró hasta tres veces al muelle en donde se encontraba su barco en el que partió a las 00:30 de la noche del miércoles.

Despliegue sin precedentes

Durante toda la noche del viernes y la mañana de este sábado, efectivos de la Guardia Civil con el apoyo de equipos de la Unidad Central Operativa desplazados desde Madrid han procedido a nuevos registros en el domicilio del padre de las niñas. Las tres líneas de investigación siguen siendo las mismas: el primero en el análisis de la sangre encontrada en el barco hallado a la deriva para establecer si es humana y si se trata de alguna de las personas desaparecidas.

El segundo frente es el registro de la vivienda del padre de las pequeñas y el movimiento de sus cuentas bancarias y por último las labores de búsqueda que se han ampliado por tierra mar y aire a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Por el momento la Policía Judicial mantiene la hipótesis del secuestro aunque no descartan ninguna otra línea de investigación. Ante la posibilidad de que Gimeno haya huido, el juzgado de Número 3 de Güímar ha dictado una orden de búsqueda internacional contra el padre de las niñas quien continúa investigado por secuestro.