Miquel Montoro: "El campo no tiene futuro porque la gente no aprecia el producto local"

Payés, YouTuber y futuro mecánico. Miquel Montoro se define en su libro "Uep! Mis aventuras en el campo", que publicó el pasado 7 de abril, como un amante de la tierra y un defensor del producto local. También señala que siente devoción por las tradiciones mallorquinas.

El día a día de Miquel Montoro es aparentemente normal: va al instituto y pasa tiempo con sus amigos. Sin embargo, cuando llega a su casa tiene que atender a algún que otro medio. Su madre se encarga de gestionarle la agenda y Miquel lleva una vida lo más normal posible para un joven de su edad.

Montoro se encuentra en el último trimestre. Cuenta que ahora tiene mucho trabajo y que su objetivo es llegar al verano con todas las asignaturas aprobadas. De momento, dice, que lo lleva bastante bien y que no se queja.

El de Sant Llorenç tiene las ideas claras, quiere ser mecánico o herrero. La payesía no es una opción. Afirma que en el campo no tiene futuro porque la gente no aprecia el producto local. Dice que el del motor y el del metal son los oficios que más le gustan porque los ha conocido desde pequeño, pues su padre es herrero y en casa siempre han tenido tractor. Un vehículo por el que siente apego porque le ayudaba a dormir. Asegura que esos gustos le vienen de serie. No obstante, Montoro dice que esta es la idea que tiene ahora y que puede cambiar de opinión. Pero tiene claro, según dice, que lo de YouTube no durará siempre y que tiene que estar preparado.

En "Uep! Mis aventuras en el campo!", el joven payés cuenta que fue criado con los valores del campo mallorquín. Cualidades que hoy en día, asegura que, están en retroceso. En cuanto a las generaciones futuras, Montoro espera que adquieran la costumbre de comprar producto local, kilómetro cero. Y dice que es clave que en los colegios se inculquen esos valores, que se explique la importancia de la producción autóctona.

Montoro afirma que hay jóvenes que se interesan por el campo, pero que hay pocos. Desde que sube vídeos en YouTube, dice que, en su pueblo no ha aumentado su interés por la siembra. Sin embargo, asegura que, en verano cada vez hay más gente que se atreve a hacer sus huertos. Lo sabe porque le mandan fotos por Instagram.

El joven payés ha defendido ya en varias ocasiones las bondades de las naranjas. Lo que no ha dicho, aunque sí cuenta en su libro, es que sus frutas favoritas son las tropicales, sobre todo el mango. A pesar de que no cura los constipados. También le gusta el plátano. Tanto es así que sembró uno cerca del porche de su casa y este año ya ha comido plátanos mallorquines. Cuenta que son muy pequeños y dulces. Volviendo al producto autóctono, Montoro recomienda el albaricoque "pedo de monja", una fruta con la que se hacen mermeladas y confituras.

En cuanto al producto autóctono, Montoro asegura que los turistas lo aprecian más que los mallorquines. Explica que los extranjeros se detienen a mirar las etiquetas y compran el producto de la isla. Montoro dice que ahora es el tiempo de las hortalizas como las fresa y que la temporada de naranjas está por terminar.

Al de Sant Llorenç también le interesa la cocina. Cuenta que su madre hace unas "pilotes" espectaculares; sin embargo, él también tiene su plato estrella, el "pollo con cosas". Un manjar cuya receta no está en "Uep! Mis aventuras en el campo", pero sí en una cuenta de YouTube que no es la suya. Montoro anima a la gente a buscarla.

Miquel Montoro tiene claro que tiene una responsabilidad en redes sociales. Sostiene que cualquier persona con influencia en internet debe aportar valor a la sociedad y dar ejemplo. Él lo ha hecho con el campo y el producto local.