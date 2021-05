"Ninguna puta asturiana sabe biología": la polémica y viral manera de aprender la tabla periódica

Nunca cinco sustancias habían generado tal expectación. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto se han convertido, de forma accidental, en los protagonistas del último vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. A decir verdad, no han sido solo ellos cuatro, también se incorporan los otros 114 elementos de la tabla periódica, aunque los citados son los que más expectación han generado.

podemos confirmar que todos nos aprendimos la tabla periódica haciendo esto? pic.twitter.com/HZ3dgrek3m — Nel 🍭 (@nelsonalcma) April 29, 2021

La historia parte de una joven con la publicación en redes de una grabación con la fórmula para aprender la tabla. Hasta aquí todo es normal. "Estoy harta, coño", dice tras resumir la mayoría de elementos a través de frases. Por ejemplo, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid se corresponden con el flúor (F), el cloro (CL), el bromo (BR), el yodio (I) y el astato (AT); escóndete tío, vienen criaturas monas y felices con niños cubiertos de zinc tienen relación con el escandio (SC), el titanio (TI), el vanadio (V), el cromo (CR), el manganeso (MN), el hierro (FE), el cobalto (CO), el niquel (NI), el cobre (CU) y el zinc (ZN) o el citado ninguna puta asturiana sabe biología que va unido al nitrógeno (N), fósforo (P), arsénico (AS), antimonio (SB) y bismuto (BI). La publicación, con casi 303.000 reproducciones, ha dado juego para los usuarios.

Estudio química y no me sé la tabla periódica entera ni de coña 😂, que suicidio es ese — Sandra Hdez Lancho (@sandrahdezlanc) April 30, 2021

Igual si me hubieran enseñado que ninguna puta asturiana sabe biología no hubiera escogido letras https://t.co/shLizdRrlF — Adrii (@AdriFndez) April 29, 2021

"Igual si me hubieran enseñado que ninguna puta asturiana sabe biología, no hubiera escogido letras", ha apuntado una usuaria. Otras ironizan con la fórmula: "Todos mis amigos: ninguna puta asturiana sabe biología. Yo, con toda la tabla escrita en la tapa de la calculadora". Otro se pregunta si no "sería mejor aprendértela de verdad en lugar de aprenderte todas esas frases que no sirven de nada y que igualmente parecen dificilísimas de aprender". "Ninguna puta asturiana sabe biología. El grito se ha escuchado en Cuenca", ha dicho otra. "Me muero con esta parte" o "he chillado", son otros comentarios.