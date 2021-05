Madrid desvincula los botellones del mensaje político de Ayuso: "El gran fracaso es del Gobierno de España"

"Me duele que lo diga un joven borracho, me preocupa; pero me preocupa que lo diga la delegada del Gobierno, que lo insinúe el ministro del Interior." Así responde el consejero del Interior de Madrid, Enrique López, al hecho de que jóvenes bebidos hayan hecho suyo el eslogan de campaña del PP de Madrid y lo hayan esgrimido, al grito de "libertad", en los botellones masivos del pasado fin de semana. Muy crítico con el Gobierno central, el consejero separa sin embargo en su entrevista en La Ventana de Madrid el mensaje de su partido de estas actitudes y asegura que Ayuso defendía la libertad "pero a la vez la responsabilidad y el cumplimiento del Estado de Derecho."

López acusa a Pedro Sánchez de dejación de funciones por no reformar la ley de 1.986 y proponer a las comunidades autónomas que soliciten la declaración del estado de alarma en sus territorios para luchar contra el virus. El ministro del Interior, Fernango Grande-Marlaska ha insistido este lunes en que las comunidades que lo consideren necesario pueden solicitar la declaración del estado de alarma para poder aprobar medidas excepcionales. Sin embargo, ninguna de ellas, ni las que apostaban por prorrogar el estado de alarma, como Euskadi, ni otras como Madrid, que pide una nueva ley para tener instrumentos legales, han querido activar esta vía.

"Si hace 20 días el presidente del Gobierno hubiera accedido al ofrecimiento que le hizo el presidente Pablo Casado, hoy tendríamos una ley de medidas especiales reformada, con un procedimiento claro."

¿En qué han fallado los políticos en un año de gestión?

Preguntado acerca de en qué han fallado los políticos en su conjunto para que se produzcan escenas como las del fin de semana, López apunta únicamente al Ejecutivo de Sánchez. "Todos tenemos que sacar lecturas de la gestión que se ha realizado en los últimos meses, pero si yo tuviera que poner manifiesto un gran fracaso ha sido el del Gobierno de España que no ha buscado nunca cómplices ni ayuda en esta pandemia."

La Comunidad de Madrid no contempla implantar medidas especiales de cara al próximo fin de semana. La solución, cree el consejero, pasa por exigir una mayor implicación a la Delegación del Gobierno. "Es la única (Delegación) que ha criticado a un gobierno autonómico", asegura. La Policía Nacional y sus mandos de la Delegación "están colaborando con las policías locales, pero lo que pedimos es una mayor implicación. No como si estuvieran ayudando, son corresponsables porque estamos ante un riesgo para la salud pública", ha matizado después de pedir cooperación de la policía.

"Hemos adoptado una postura de equilibrio entre los prohibicionistas y los negacionistas", dice sobre la gestión del Gobierno del que forma parte al que atribuye "notables éxito" en lo económico y lo sanitario. Frente a esto el "caos jurídico que ha provocado el Gobierno central."