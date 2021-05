"Me conformaría con ralentizar y frenar la despoblación. Darle la vuelta lo veo complicado"

El profesor de Economía Agraria de la Universidad de La Rioja, Emilio Barco, planteará este viernes en el foro La España Vaciada la pregunta de ¿Por qué la ven vacía si está llena?

En su último libro El lugar donde viven los caracoles hace una recopilación de artículos escritos hace 30 años con referencia a la problemática de la despoblación. Un diario de campo con textos de los años 80 y 90 y que hacen referencia a la cultura campesina y el despoblamiento.

Según Barco, "más allá de la obra de Sergio del Molino, esa España vacía no existe". A él le gusta hablar de la "España despoblada", de un territorio con grandes desequilibrios demográficos. "Hay que pensar cómo es la mirada que uno echa sobre ese territorio y yo no la veo vacía. Hay flora, fauna, costumbres, tradiciones... Un territorio con poca gente, sí, pero no vaciada".

Para Barco el mundo rural no es solo un espacio, es un medio de vida y "si no se ve así, se comete un error". "El problema es que llevamos muchos años con planes, proyectos y estrategias pero yo no acabo de ver que la idea de que la 'España rural', que los pueblos son algo más que territorios, que son tradiciones, son cultura... eso no acaba de arraigar y eso es fundamental"

"Más allá de las inversiones que son necesarias, de servicios, viviendas... hay que hacer un cambio de pensamiento en la forma de mirar ese territorio. Y ahí la cultura, el pensamiento, la forma de verlo es fundamental"-

Se confiesa poco optimista en el futuro de los pueblos y cree que "invertir la tendencia del despoblamiento es complejo y lo ve muy complicado. "Me conformaría con ralentizar y con frenar la situación. Darle la vuelta lo veo complicado".

Además, ahonda en que ninguno de los planes trata la capacidad de decisión de cada persona a la hora de elegir dónde vivir. "Para traer o frenar el despoblamiento hay que mostrar los atractivos pero si hablamos por ejemplo de tranquilidad, la forma de relacionarte en un pueblo pequeño, unos lo pondrán en lo positivo y otros en lo negativo". Esas decisiones personales, los gustos particulares, van más allá de servicios y que son los gustos particulares, hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Tratar de que nuestros pueblos atraigan.

Finalmente, Barco, hace una reflexión sobre el trabajo en su huerta de Alcanadre y su aprendizaje diario. "Con la huerta me llevo una forma de pensar, una forma de entender el tiempo, lo que yo llamo el tiempo de los acontecimientos no el del reloj. Para mí la huerta es un aprendizaje que me permite conservar las semillas, conservar el saber, el hacer tradicional. Sé que para la gente no tiene mucho valor pero a mí me da igual".

El 14 de mayo el Centro de la Emigración de Torrecilla en Cameros acoge la jornada La España Vaciada a partir de las 9:00 horas.