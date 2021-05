El Gobierno de Canarias descarta solicitar el estado de alarma

El Gobierno de Canarias no contempla pedir el estado de alarma para la comunidad autónoma. Según ha explicado en Radio Club Tenerife - Cadena SER el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, "en la situación en la que estamos no vemos necesario utilizar esa vía". El descarte se argumenta en las condiciones epidemiológicas que atraviesa el Archipiélago. La incidencia acumulada sigue en descenso, con 85 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y los informes epidemiológicos no apuntan a la urgencia de establecer cierres perimetrales. Esta, junto al toque de queda y las limitaciones en lugares de culto, es la medida estrella que afecta a derechos fundamentales y que ha tumbaso el Tribunal Superior de Justicia (TSJC).

Pero para poder aplicar estas restricciones si fuese necesario, el Ejecutivo prepara un recurso que presentará ante el Supremo estos días con la intención de recibir el aval judicial. "Vamos a tratar de argumentar y persuadir al Tribunal de que estas medidas son necesarias, son proporcionales". Olivera ha señalado que si el veredicto "fuera en el mismo sentido del que ha emitido el TSJC, tendremos que seguir esta batalla contra la pandemia sin estos instrumentos".

El viceconsejero ha recordado que el resto de medidas continúan vigentes. Estas son, principalmente, la obligatoriedad del uso de mascarillas, la limitación de aforos, la reducción de horarios en la restauración, el cierre del ocio nocturno o el impedimento a botellones y fiestas populares. "Todos esos elementos van a seguir prohibidos porque no limitan derechos fundamentales y, por lo tanto, siguen en aplicación a las normas de seguridad sanitaria".