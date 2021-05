El TSJC anula el toque de queda y el cierre perimetral de Canarias hasta el pronunciamiento del Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza la aplicación del toque de queda y de los cierres perimetrales por islas hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Así ha respondido a la petición de aclaración del Gobierno de Canarias tras el rechazo de alguno de los artículos del decreto aprobado la semana pasada que contemplaban el toque de queda y el cierre perimetral de las islas en nivel 3 y 4.

Según ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sala de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife sostiene que los términos jurídicos expresados en el auto del domingo son claros y, al estar condicionados a la ratificación judicial, considera que una medida no ratificada no se puede aplicar mientras no obtenga la ratificación expresa.