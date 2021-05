El Hospital 12 de Octubre de Madrid probará la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 en niños

La lucha contra el COVID-19 ha puesto en marcha una maquinaria de colaboración entre gobiernos, empresas e instituciones de todo el mundo inimaginable hace solo unos meses. Son miles de millones de euros en investigación que han hecho posible que Araceli o Nicanor se vacunaran contra el COVID-19 apenas un año después de que la primera persona se infectara por un virus desconocido en la ciudad china de Wuhan. La primera española y el primer madrileño en recibir la vacuna no lo habrían logrado sin los miles de voluntarios que alrededor del mundo han participado en ensayos clínicos.

Ahora toca probar que esas fórmulas que están salvando la vida a miles de adultos, o sus adaptaciones, pueden proteger también a otros grupos, como los menores de edad. “Sabemos que los niños no tienen con mucha frecuencia afecciones graves por COVID, pero sí sabemos también que lo pueden contagiar; y sabemos que hay una cierta población de niños que es vulnerable a la enfermedad”, asegura Manuel Gijón, pediatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid y que va a trabajar en los dos ensayos clínicos que exploran la posibilidad de extender la vacunación a menores de 16 años.

La fórmula de Pfizer ya ha demostrado su eficacia en adolescentes a partir de 12 años y la agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA -Food and Drug Administration-, ya ha aprobado su uso a partir de esa edad. Este mismo martes la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud se ha abierto a vacunar a menores de entre 12 y 15 años con este fármaco, en cuanto lo autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Ahora, el laboratorio busca demostrar que también es eficaz por debajo de esas edades y en esa tarea va a participar también el hospital madrileño. Se trata de un ensayo en fase II-III. Es decir, una vez probada su seguridad, se intenta verificar su eficacia para prevenir la infección. Este es el que se espera que empiece de forma inminente, a finales de mayo, con niños de 5 a 12 años.

El Hospital 12 de Octubre también va a participar en un segundo ensayo clínico, en este caso de Janssen, para probar la eficacia de su compuesto, que precisa de una única dosis, en pacientes pediátricos. “Buscamos menores de todas las edades, pero aún no estamos autorizados a decir mucho más”, señala Gijón en conversación con la SER. En la web de Johnson&Johnson, matriz del laboratorio, se anuncia que en breve “empezará a probarse en un pequeño grupo de adolescentes de 16 y 17 años”. “Este ensayo está en fase de reclutamiento en España y Reino Unido -anuncia la farmacéutica-y próximamente lo hará en Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Brasil y Argentina.”

La hija de Mónica Blanco -de 17 años- es una de las jóvenes que va a participar. “Lo hemos decidido entre las dos porque ella ya es una niña mayor”, explica su madre. Participar en el ensayo le garantiza acceder a la vacuna antes que otros jóvenes de su edad y ambas están convencidas de que los riesgos son mínimos. “Estamos muy tranquilas, confiamos mucho en el ensayo y no tenemos miedo”, dice Blanco. Enumera hasta tres razones para esa calma: lo comunes que son estas pruebas, la formación del personal que las desarrolla y el seguimiento médico continuo de las personas que participan. “Va a estar mucho más controlada que si solamente la vacunaran”, concluye esta mujer.

El hospital aspira a crear un grupo de unos 150 menores. Cuatro de cada cinco recibirán la vacuna; el quinto, un placebo. Estos últimos, los que no serán inmunizados, conformarán lo que se denomina en investigación un ‘grupo de control’. Sus resultados se compararán con los de aquellos que sí reciban la fórmula para verificar que no hay factores externos, no tenidos en cuenta, que alteren las conclusiones del ensayo. El grupo de control recibirá la vacuna seis meses después, una vez extraídos esos resultados. Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con la Unidad Pediátrica de Investigación y Ensayos Clínicos (UPIC) del Hospital 12 de Octubre a través del correo electrónico vacunaspediatria.hdoc@salud.madrid.org.