Albert Pla: "Ya podrían cuidar de la gente como cuidan del 'Gernika"

Albert Pla es cantautor, escritor e intérprete. Y estos días presenta '¿Os acordáis?', un espectáculo musical en el que reflexiona sobre la pandemia. La pieza estará en el cartel del Círculo de Bellas Artes hasta el 21 de mayo.

Aprovechamos la ocasión para repasar con él toda su carrera. Entre su obra más reciente estuvo tocar frente al 'Gernika', a solas en el Reina Sofía. "Tocar allí fue una tontería. No me dejaban ni abrir una botella de agua, para no alterar la humedad de la sala. Ya podrían cuidar de la gente como cuidaban de aquel cuadro", nos cuenta.

"Cuando me dirigen, me dicen que sea yo mismo, pero con un arista nuevo. Pues entonces cojo la puerta y me voy", ríe el cantautor. Y deja un alegato: cuando él muera, que quemen toda su obra. No quiere que le sobreviva nada. Salvo sus dos hijos, claro.