Pepa Bueno: "Los periodistas debemos señalar más las malas prácticas"

"La historia me eligió a mí", de este modo describió la periodista de la Cadena SER, directora de Hora 25, Pepa Bueno, como había llegado a sus manos el argumento de su libro"Vidas arrebatadas. Los huérfanos de ETA" (Planeta, 2021). Bueno abrió este sábado, en el Museo Picasso Málaga, las actividades de la nueva edición del MaF, Málaga de Festival y que se van a prolongar hasta el inicio del certamen cinematográfico el próximo 3 de junio.

El 11 de diciembre de 1987 José Mari tenía trece años y Víctor, once. Residían con su familia en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Poco después de las seis de la mañana el edificio voló en pedazos. Solo una pared quedó en pie. En ella se apoyaban las camas de los dos niños, que, tras la explosión, despertaron para encontrarse sobre un abismo de escombros. La periodista extremeña narra en este libro la historia de estos dos hermanos, que todavía hoy luchan con sus fantasmas.

Pepa Bueno en un momento del coloquio / Eloy Muñoz / Festival de Málaga

Ante unas 50 personas reunidas en el museo malagueño -respetando el aforo y todas las medidas de seguridad- y respondiendo a las cuestiones planteadas por la coordinadora del MaF Málaga, Cristina Consuegra, Bueno relató el esfuerzo para narrar la historia de estos hermanos que "más que odio, conservan perplejidad sobre lo que les ocurrió aquel día". "No tienen envenenada la cabeza por lo sucedido, pero han tenido la necesidad de buscar su lugar en el mundo... y eso les ha permitido salir de un agujero muy oscuro", aseguraba la autora.

Bueno junto con la coordinador de Maf Málaga, Cristina Consuegra / Eloy Muñoz / Festival de Málaga

Vino primero en forma de un diario que José Mari escribía. "En esas notas de sus noches de insomnio se intuía el abismo. Dije quiero conocerlos. Y de una primera cita salí convencida de que había que contar su historia porque ahí estaba la tragedia íntima de las víctimas que no se suele contar, la vida cotidiana, cuando la onda expansiva de esa bomba llega hasta el presente e invade toda tu vida", describe la directora de Hora 25.

Sala de "el otro museo" del Museo Picasso Málaga durante el coloquio con Pepa Bueno / Eloy Muñoz / Festival de Málaga

"Para mí era muy importante el momento en el que ellos leyeran el libro porque tenían que reconocerse; hemos hablado, ha sido muy emocionante, se reconocen. Este libro es su historia, no es la historia de España, no es la historia del terrorismo, es su historia". La de los grandes desatendidos en el recorrido de ETA en España, como cuenta Manuel Jabois en el prólogo del libro, "la historia de los vivos".

"En aquellos años y meses en los que ETA asesinaba, te levantadas a las ocho de la mañana angustiada espeando el sobresalto porque los atentados sabías que ocurrían sobre esa hora. Con el tiempo, nuestra mirada se acostumbó a la barbarie terrorista", relató Pepa Bueno que planteó cierto paralelismo con la cifra de muertos que, cada día, deja el coronavirus en España y a la que parece que también nos hemos acostumbrado "en marzo (2020), mientras hacía Hora 25 y actualizando a diario los datos de la Covid, se me cruzaban por la cabeza las pérdidas que sufrían tantas personas de sus padres y las que, en su día, padecieron Jose Mari y Víctor... ellos me decían lo duro que debía ser para tantos hijos perder a sus padres, igual que ellos perdieron a los suyos en el atentado. Ellos habían vivido esa crudeza de no poder despedirte".

La periodista destacó lo injusto que es "ir por la vida con una etiqueta: ser víctimas de ETA", y describió el testimonio que le ofrecieron los hermanos tras años de lucha y esfuerzo para adaptarse a la situación, con ayuda psicológica, para intentar comprender lo que les había ocurrido y asimilar algo "que estaban recordando para expresar en un libro" que engancha desde la primera página.

Bueno también tuvo oportunidad para reflexionar sobre el periodismo: "Ante hechos como los ocurridos en la época de los atentados, o en la actualidad con la pandemia, los periodistas estamos obligados a contar la realidad de lo que esta pasando, tal como ha ocurrido... y si para eso hay que pararse, contrastar y confirmar... pues eso es lo que debemos hacer, aunque te estén diciendo que otro medio lo ha dado antes. Es mejor darle más tarde, no ser el primero, pero darlo bien", añadió la directora de Hora 25. "El problema es que a los periodistas nos cuesta -pero debemos hacerlo- señalar las malas prácticos de otros porque hay que contar la realidad, lo más completa y fiel a lo ocurrido", concluyó la periodista.