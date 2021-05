Nueva carta de la madre de las niñas desaparecidos en Tenerife: "Esto es una tortura"

Tres semanas después de la desaparición de Anna y Olivia; de uno y tres años (27 de abril), su madre ha vuelto a escribir una carta que ha sido publicada en las redes sociales. En ella, la progenitora de las pequeñas afirma que "esto es una tortura, ya no tengo fuerzas, pero no podemos rendirnos". Y aunque lo más que le duele es "no saber cómo están" pide que no se deje de compartir las imágenes por todo el mundo.

En el escrito, la madre de Anna y Olivia reconoce que "todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes. Pero, ¿se imaginan a todos los esfuerzos las encontramos?".

Carta madre Anna y Olivia / Redes sociales

Nuevo registro en casa de Tomás Gimeno

La publicación, a través de la página #bringbakchomeannaandolivia, coincide con un nuevo registro -por parte de la Guardia Civil- de la vivienda y de la finca de Tomás Antonio G.C., el padre de las pequeñas, con la ayuda de dos perros adiestrados en la búsqueda de restos biológicos.

En la primera jornada de búsqueda en la vivienda, situada en Igueste de Candelaria, no fue hallado ningún vestigio de relevancia para la reconstrucción de las horas previas a la desaparición del padre y sus dos hijas, que el juzgado instructor investiga como un presunto delito de secuestro.