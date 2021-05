El incendio de Tenerife, pendiente de una mejora en el tiempo

El área afectada por el incendio -2.600 hectáreas- "no se ha extendido", así lo ha confirmado a los medios de comunicación el alcalde de Arico, Sebastián Martín, quien además ha reconocido que existe mucho optimismo en cuanto una mejora en las condiciones meteorológicas, lo que ayudaría en los trabajados de extinción del incendio. Y es que las previsiones hablan de una bajada de las temperaturas, un aumento de la humedad y una disminución de las rachas de viento en altura durante las próximas horas.

El foco que ayer alcanzó el Parque Nacional del Teide no ha avanzado más, sobre todo, por la ausencia de vegetación. Sin embargo, preocupa el flanco izquierdo donde ya ha llegado al barranco del Río y los medios aéreos tratan de controlarlo para que no alcance el municipio de Granadilla de Abona. Además, durante la noche el foco del flanco derecho -Barranco de Las Hiedras- se reactivó. Se trata de una zona en donde los medios terrestres no pueden acceder por lo que los helicópteros trabajando sin descanso para controlarlo.