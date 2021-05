La segunda despedida de Julio Hernando del Deportivo

Son jornadas de despedidas en el Deportivo. Antes de que se abra la veda con las salidas de futbolistas, las marchas llegan en otros estamentos. Con el adiós de Rubén de la Barrera, se marchan del equipo su segundo, "Secho" y el preparador físico Julio Hernando. El pucelano se despidió de la afición blanquiazul en Coruña Deportiva e hizo balance de su estancia en A Coruña.

"Vamos a ver el futuro qué me depara, pero no hace falta decir cuál es el sentimiento que tengo hacia A Coruña y al Dépor, todo el mundo lo sabe. Es mi segunda casa, pero la decisión la he tenido clara desde el minuto uno", explica el técnico. Hernando es la segunda vez que estaba en el club. En la anterior, dirigió la parcela física con la llegada de Garitano y se quedó hasta el duelo de Mallorca en el que el equipo no logró ascender a Primera.

"He estado con gente que me ha valorado, con una plantilla con una capacidad de trabajo brutal, la dirección deportiva cercana, staff implicado, coordinados con Fran... me llevo todo eso", recuerda sobre esta segunda etapa en el equipo blanquiazul, reflexiona.

Sin dudas en la decisión

En caso de haber seguido Rubén de la Barrera, Julio Hernando hubiese continuado en el Dépor. Sin embargo, tras la ruptura de las negociaciones, el de Valladolid tomo la decisión de marcharse. "Llegué con Rubén de la Barrera y me voy con él. La decisión la tuve clara. Y eso que soy amigo de Borja Jiménez", explica.

Para terminar, avaló la llegada de Borja Jiménez, al que conoce de su etapa en Valladolid y al que le dio clase en la escuela de entrenadores de Castilla y León. "Fue alumno mío en el curso de entrenadores. Luchador, Nadie le ha regalado nada y viene con hambre", concluye.