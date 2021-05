Marcha en defensa del puerto y contra la privatización de los muelles

Unas ochocientas personas, según la policía municipal, más de tres mil según los organizadores, han participado esta mañana en la manifestación en contra de la privatización de los terrenos portuarios de A Coruña cuando éstos queden liberados. Bajo consignas como "O porto non se vende", a la Comisión En defensa do Común, convocante de la marcha, se han sumado unas setenta entidades.

La marcha partió pasado el mediodía de la plaza de A Palloza, recorrió las calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza de María Pita. Ha contado con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el diputado en el Congreso de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino y el ex alcalde de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro. Los partidos políticos participantes han criticado la ausencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

La movilización ha finalizado ante el Palacio Municipal de María Pita con la lectura de un manifiesto para reclamar la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria con Puertos del Estado, la titularidad pública de los muelles y la creación de un consorcio público que gestione la operación. El periodista Antón Luaces ha dado voz al texto reivindicativo con el que se demanda un diseño de los usos de los muelles interiores de una forma transparente y participativa. En ese sentido, consideran esencial la convocatoria de una consulta popular.

La licitación del acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira antes de que acabe junio y la reordenación de los terrenos portuarios, sin pelotazos urbanísticos, son otras de las demandas planteadas por los manifestantes ante la futura transformación de la fachada marítima, uno de los mayores retos que tiene A Coruña en los próximos años. La movilización ha terminado con un "Non a venta dos peiraos" y "O porto é de todos".

Debate en A Coruña opina

En el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER con las fuerzas políticas con presencia en el Concello, el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, ha afirmado que el debate sobre el futuro del puerto debe afrontarse con serenidad y con diálogo y acuerdos con el resto de administraciones. Según el portavoz socialista, "la definición futura de los terrenos portuarios debe servir aos intereses da cidade". Para el Partido Popular y su portavoz Rosa Gallego, la Xunta de Galicia es la única administración que se ha comprometido con el futuro del puerto, en referencia a su decisión de aportar 20 millones de euros. Gallego insta a la alcaldesa Inés Rey a convocar a todos los grupos municipales. Para María García en representación de Marea Atlántica, la ausencia de la alcaldesa en la movilización de este domingo es una falta de respeto a la ciudadanía. Considera que si no se blinda públicamente la gestión de los muelles se puedan desarrollar operaciones especulativas. A juicio de Avia Veira, concelleira del Bloque Nacionalista Galego, el debate sobre el futuro portuarios debe darse con participación de todos y todas y "non entre catro paredes". Ha criticado que no se hayan dado plazos de ejecución. La voz de Unidas Podemos en el Consistorio herculino, Isabel Faraldo, ha reivindicado transparencia en lo que ha definido como una oportunidad frente a cualquier intención privatizadora de los muelles interiores.