Álex Rodríguez: "La exigencia debe ser extrema"

Álex Rodríguez regresa a la que fue su casa durante cuatro tempordas. El nuevo entrenador del Real Oviedo Femenino, que ya pasó por la cantera del conjunto azul, habló sobre su nueva aventura en una entrevista concedida a Radio Asturias.

"Por cuestiones familiares no tuve la oportunidad de poder entrenar este año. Pero tal y como transcurrió la temporada creo que fue el mejor momento para estar fuera por la situación que vivimos", aseguraba el técnico.

El último equipo que entrenó el ovetense fue el CD Mosconia en Tercera División donde permaneció dos temporadas, aunque la última tuvo que ser suspendida debido a la pandemia. Anteriormente estuvo en El Requexón y precisamente fue el último técnico que logró clasificar al División de Honor para la Copa del Rey.

"Fueron cuatro años muy buenos. Coincidió una generación brillante. Les tengo mucho aprecio a todos. Algunos incluso me han mandado mensajes para felicitarme. Fue una etapa fantástica defendiendo el escudo del Oviedo, que es todo un orgullo", afirmó Álex.

Sobre cómo llegó a un acuerdo para volver al club carbayón aseguró que "fue todo muy rápido, se fraguó todo este fin de semana. La propuesta me resultó atractiva y lo que me expuso el club me gustó. No había mucho que pensar y menos cuando el director deportivo es una brillante persona. Tuve pocas dudas al respecto, la verdad".

Será su primera experiencia al frente de un equipo femenino, circunstancia que también supone un nuevo reto para él en su trayectoria en los banquillos: "Al final es fútbol, generar muchas ocasiones y que no te generen. Los entresijos más menudos los iremos viendo día a día. Estoy seguro de que se va a poder trabajar con plena confianza y máxima exigencia".

Sobre los objetivos para la próxima temporada, aunque no quiso marcarse una meta, es consciente de las aspiraciones del conjunto azul tras haber disputado recientemente la fase de ascenso a la máxima categoría:

"La ambición lleves un escudo u otro siempre tiene que ser máxima. La exigencia debe ser extrema. El club viene de hacer años muy buenos y esperemos estar a la altura. Hay que pensar en el ‘hoy’ para ser mejores. Soy de la creencia de ir paso a paso y dar lo mejor de ti donde estés".