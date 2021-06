Frustración entre los sexagenarios que aún esperan su primera dosis

Continúa el goteo de denuncias públicas de personas que todavía no han sido vacunadas a pesar de haber pasado ya el turno de su grupo de edad. En las últimas 24h en Radio Coruña hemos recogido el testimonio de cuatro coruñeses con una casuística común: Todos tienen más de 60 años y, tras no haber acudido a la primera cita por diversos motivos, todavía no han sido 'recitados' de nuevo.

Esta mañana ha sido un vecino de 62 años quien nos ha relatado que no acudió a su primera cita porque en ese momento se econtraba en cuarentena, era contacto estrecho de su hija. Nunca dio positivo, pero tanto él como familiares de su entorno se quedaron sin su primera dosis porque no podían abandonar su domicilio. Desde entonces ha estado en contacto semanal con el SERGAS. No oculta su frustración.

Desde el SERGAS explican que casos como este están siendo debidamente controlados y que el protocolo está siendo buscar huecos en los que poder 'repescar' a quien haya quedado pendiente. No obstante los huecos son pocos, ya que se busca afectar lo mínimo posible a la campaña de vacunación diaria.