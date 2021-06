¿Cómo solicitar la ayuda PRESCO de A Coruña a partir de ahora?

El plan de rescate local a comercio, hostelería, pymes y autónomos avanza lentamente en María Pita. Como novedades, gobierno local y grupos de la oposición han acordado que el plazo máximo de resolución de las ayudas directas se reduzca de los seis a los 4 meses y los interesados puedan pedirlas únicamente con una declaración responsable.

El PP aplaude que se haya recogido su propuesta de los bonos para peluquerías, las ayudas para acompañamiento de mayores, las ampliación del servicio de canguros o la tramitación mediante declaración responsable.

Marea Atlántica insiste en que su puesta en marcha ya llega con restraso, pero aplaude los avances.

Otras de las novedades que se incluirán dentro del plan, a iniciativa del BNG, es una bolsa de bajos comerciales para alquilar y que aquellas personas o empresas que no estén al corriente del pago de tasas o impuestos no serán excluídas de las ayudas siempre y cuando solicitasen un aplazamiento o un fraccionamiento del cobro.

Finalmente los autónomos o empresas beneficiarias no tendrán que colgar un distintivo que acredite se les está ayudando a pagar el alquiler o las cuotas de la Seguridad Social, algo que reclamaban todos los grupos. Las ayudas directas serán de una única cuantía, 2.000 euros, para autónomos y micropymes, y aquellas personas o empresas que no estén al corriente del pago de tasas o impuestos no serán excluídas de las ayudas, siempre y cuando solicitasen un aplazamiento o un fraccionamiento del cobro.

Presupuestos participativos

La Marea Atlántica denuncia que el gobierno de Inés Rey ha eliminado los Presupuestos Participativos por los cuales los vecinos podían decidir directamente el fin de una partida económica en María Pita. Una herramienta que puso en marcha la Marea y que no se ha vuelto a poner en marcha desde 2020. Claudia Delso, concejala de Marea, considera que es un "retroceso democrático".

Reclaman que, por lo menos, se reserven 3 millones de euros para los Orzamentos participativos.