Héctor Nespral: "El Oviedo necesita un proyecto a medio o largo plazo de estabilidad"

Esta temporada Unionistas de Salamanca se quedó cerca de lograr la gesta del ascenso a Segunda División, después de una temporada impecable en la que el exjugador del Real Oviedo Héctor Nespral fue claro protagonistas. Al centrocampista le costó entrar debido a su rotura de cruzado y recuperación, pero después terminó siendo importante.

Escucha las palabras de Héctor Nespral.

“La temporada ha sido muy intensa, cada partido era una final. Muy buena tanto a nivel personal como grupal. Estoy encantado allí, las cosas como son. Jugué mucho y me convertí en un hombre importante, no creo que pudiera ser mejor”, comentó Héctor sobre su temporada.

“De momento estoy disfrutando de unos días en casa, en Oviedo. Mirando cómo va a ser el sistema en la Primera Federación. Estoy valorando todas las opciones, pero siempre he hablado bien de Unionistas y estaría encantado de seguir allí”, comentó el centrocampista.

Además el que fuera jugador del Real Oviedo también hizo balance de la actualidad del equipo carbayón: “La gente es pesimista porque cuanto más pasa el tiempo, más gris lo ve. Yo lo veo como una buena oportunidad del Oviedo para reestructurarse y avanzar”.

“Las decisiones no se toman aquí, nos guste o no. Hay que esperar y me imagino que se dará con la mejor solución. A mi Ziganda me gusta. El Oviedo necesita un proyecto a medio o largo plazo de estabilidad”, sentenció Nespral.