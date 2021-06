A Coruña, punto privilegiado para ver hoy el eclipse lunar

Hoy en A Coruña podrá verse un eclipse de luna. La costa coruñesa será el punto de la península ibérica donde el fenómeno será más perceptible.

Sucederá sobre las once menos 10 de la mañana y durará hasta casi la una menos 20. Se trata de un eclipse anular, por el que la Luna estará próxima a su posición más alejada de la Tierra y no tapará por completo el Sol, lo que en la foto fija se verá es cómo la luna le da un pequeño mordisco al astro solar. No obstante, los expertos piden que no se mire al sol sin protección, que no se empleen prismáticos o telescopios y se recomienda el uso de gafas especiales o cristales de soldadura "de máxima protección". Los últimos eclipses parciales de Sol observados en España se produjeron en 2015 y 2017.