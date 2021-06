El Colexio de Xornalistas reconoce a Isabel Bravo por su programa del primer día de Estado de Alarma

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha decidido conceder el premio Somos Esenciais a la periodista de Radio Coruña Cadena SER Isabel Bravo por su programa A Coruña Opina de 15 de marzo de 2020, un especial emitido por Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés sobre la pandemia del coronavirus en el primer día del confinamiento y el Estado de Alarma.

El jurado ha concedido el premio por unanimidad y ha subrayado la capacidad de la comunicadora "para pór en valor a información local e darlle voz ás fontes expertas no primeiro día de estado de alarma", cuando había muchos interrogantes sobre la situación sanitaria. De hecho, la candidatura del programa se presentó bajo el lema "Cando as preguntas non tiña resposta".

"Eran moitas as preguntas que formular. As respostas, na súa meirande parte, estaban baseadas en suposicións e non certezas porque todo era inédito, novo", señalaba Isabel Bravo en la candidatura. "Daquela os expertos alertaban de que o peor aínda estaba por chegar e que en ningún caso se podería combater o virus antes de dous meses", añade. Un año después de aquel programa, las conclusiones que dejó el programa todavía siguen vigentes, como refleja la periodista de Radio Coruña Cadena SER.

Isabel Bravo ha recibido el Premio Periodístico de la Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 2011 por el primer documento radiofónico realizado en Galicia en quirófano sobre un trasplante de riñón en vivo de una madre a su hija. Además, UGT le concedió sus premios Primero de Mayo y del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña le otorgó un accésit por un programa dedicado a la prevención del suicidio.

Accésit para Ángel Paniagua

El Colexio de Xornalistas también ha reconocido, con un accesit, un reportaje de Ángel Paniagua publicado en La Voz de Galicia, bajo el títular La uci del covid, desde dentro: "No somos hérores".

"Os membros do xurado quixeron deixar constancia da alta calidade dos traballos presentados, que reforza a necesidade do nacemento desta iniciativa como recoñecemento do labor dos e das profesionais da comunicación durante a crise sanitaria", señala el CPXG en el que comunica el fallo del jurado.

El premio Somos Esenciais, convocado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia con la colaboración de Gadis, pretende reivindicar el papel del periodismo durante la pandemia. "O certame -explica el Colexio- recoñece o traballo xornalístico máis salientábel dende o punto de vista informativo e de servizo público".

El jurado, reunido el pasado 10 de junio, estuvo compuesto por Francisco González Sarria, Darío Janeiro, Xosé Ramón Pousa, Belén Regueira, Iria Rodríguez, Pablo Santiago Martínez y Cristina de la Vega.