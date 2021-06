2 años de gaita y tambor

2 años de tambor y gaita, así considera Wenceslao López, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, el trabajo realizado hasta ahora por el Partido Popular y Ciudadanos al frente de la corporación municipal. Dice que se han preocupado más en tumbar las medidas adoptadas en el mandato previo, que en buscar soluciones y que están obsesionados con lo hecho por el gobierno anterior sin mirar hacia adelante.

Critica que se ha escrito mucho, pero no se ha dicho nada. Precisa que no se ha aceptado ninguna de las proposiciones de su grupo (que han sido más de 60), mientras que el PP no ha llegado a presentar 20 y ha tildado de chapuzas, medidas como las adoptadas en el proyecto del Bulevar de San Julián de los Prados, las negociaciones sobre la Fábrica de Armas de La Vega o la reordenación de la zona de El Cristo-Buenavista. El portavoz socialista ha añadido que el gobierno municipal está más preocupado por su beneficio, que por el de la ciudadanía.

Considera, además, que criticar al anterior alcalde constituye una falta de respeto hacia la institución.

CANTELI CONTESTA

Al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, le importa muy poco lo que dice la oposición de su gestión al frente del ayuntamiento. Es la respuesta a las críticas del grupo socialista que hoy ha hecho balance de los dos primeros años de mandato del bipartito de gobierno que comparten PP y Ciudadanos.

Canteli, le dice a López que ve mal, y le recomienda que acuda a "los Vega", en referencia a la clínica de los doctores Vega en Oviedo, para mejorar su percepción sobre lo que pasa en la ciudad.

Alfredo canteli ha contestado al socialista durante su visita al Colegio de Abogados de Oviedo, donde ha estampado su firma en el Libro de Honor de la institución.