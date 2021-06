En SER Motor probamos el Nuevo Jeep® Wrangler 4xe

En SER Motor hemos vivido la experiencia de probar el nuevo Jeep Wrangler. Nos hemos metido en Maralba Circuit para ponerlo a prueba. Escucha la sección en el programa Hoy por Hoy Castellón de Nieves Adsuara con Miguel Ángel Casado.

Ningún pico es demasiado alto para ascender hasta la cumbre y ningún límite es demasiado desafiante para superarlo. Así es como siempre se ha definido al Jeep® Wrangler, un modelo que es literalmente capaz de superar cualquier obstáculo gracias a características tecnológicas de referencia. Esta es la verdadera fuerza de una marca que cuenta con 80 años de éxitos, ideas e innovaciones, que han contribuido a la creación de la gama SUV más premiada de la historia. En la actualidad, la evolución técnica de la marca Jeep continúa con los modelos 4xe: primero se lanzaron el Renegade y el Compass, y ahora es el turno del Wrangler. Todos son clave para la exploración de la marca de los nuevos «territorios» de la movilidad futura.

Frontal Jeep Wrangler / Miguel Ángel Casado

El héroe de esta nueva aventura es el nuevo Wrangler 4xe híbrido enchufable, el Wrangler más capaz, potente, eficiente, ecológico y técnicamente avanzado jamás presentado en Europa.

En 1941, el legendario Willys MA/MB, el primer vehículo Jeep, creó el concepto de conducción 4x4 y la idea de que cualquier superficie se puede abordar con el vehículo adecuado. Wrangler ha asumido su legado y, desde su nacimiento, ha acompañado la historia de la marca, encarnando y evolucionando sus valores: en primer lugar, la libertad.

En 2021, el nuevo Wrangler 4xe refuerza aún más el concepto de libertad, permitiendo a los clientes ir realmente a cualquier parte, también al centro de la ciudad. Heredero natural del primer vehículo Jeep, el Wrangler 4xe combina lo mejor del 4x4 y lo mejor de la electrificación, para reforzar su estatus emblemático dentro de la gama de la marca, al tiempo que representa un paso más hacia un futuro concienciado y sostenible, demostrando que los vehículos todoterreno pueden ser ecológicos, la emoción puede ser eficiente y la conducción eléctrica puede ser divertida.

Detalle ordenador a bordo / Miguel Ángel Casado

Antonella Bruno, Head of the Jeep brand Europe, Maria Grazia Lisbona, Head of Global Propulsion Chief Engineers y Fabio Carli, Senior Brand Manager Jeep Wrangler, presentan hoy todos los secretos del nuevo Jeep Wrangler 4xe, que marca un hito importante en el historia de la marca y un paso más hacia la electrificación de toda su gama.

Además, la tecnología 4xe permite a los clientes viajar en modo totalmente eléctrico en sus desplazamientos diarios por la ciudad y disfrutar de una experiencia de conducción eficiente y divertida en carretera, además de contar con unas prestaciones todoterreno mejoradas en un silencio casi absoluto.

Ponemos a prueba el Jeep Wrangler / Miguel Ángel Casado

Jeep Wrangler enchufable / Miguel Ángel Casado

Descripción general

El nuevo Wrangler 4xe híbrido enchufable, caracterizado por los exclusivos detalles de diseño exterior en color Azul Eléctrico, combina hábilmente la tecnología más avanzada con el espíritu Jeep más libre y auténtico. De hecho, capta toda la atención de los entusiastas del todoterreno gracias a la electrificación que mejora su legendaria capacidad. Al mismo tiempo, es la solución ideal para aquellos clientes que buscan un SUV para usar a diario y no están dispuestos a comprometer la libertad, la diversión y el respeto por el medio ambiente.

Surge así un Wrangler 100 % imparable según la tradición Jeep y con características deportivas sin precedentes: es el Wrangler más ecológico y con la mejor capacidad todoterreno de todos los tiempos, además de mantener la libertad al aire libre que siempre ha sido el sello distintivo de la experiencia de conducción Wrangler. También se han mejorado las prestaciones: el Wrangler 4xe acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y desarrolla 380 CV de potencia combinada máxima y 637 Nm de par. Además, se conduce en 4x4 en modo totalmente eléctrico, con un control del par nunca antes visto, y puede garantizar más de 50 km de autonomía con cero emisiones en modo full electric (en el ciclo urbano WLTP), lo cual es perfecto para los desplazamientos diarios por la ciudad. La batería se recarga del todo en menos de 3 horas con opciones para programar la carga y, mediante la función Max Regen, aumentar la carga de la batería en las deceleraciones (coasting).

El Wrangler 4xe híbrido enchufable está equipado con dos motores-generadores eléctricos y un paquete de baterías de alto voltaje, un motor de gasolina de 2.0 litros turboalimentado de alta tecnología y el probado cambio automático de ocho velocidades TorqueFlite. La disponibilidad instantánea de par y el rendimiento mejorado que ofrece la combinación del motor turbo de gasolina y el sistema de propulsión eléctrico hace que el indiscutible campeón todoterreno sea aún más capaz e imparable fuera de la carretera. De hecho, es en condiciones todoterreno que la tecnología 4xe eleva al nuevo Wrangler híbrido enchufable al siguiente nivel, ofreciendo tracción a las cuatro ruedas en modo totalmente eléctrico para unas prestaciones todoterreno de referencia con total seguridad y el placer de escuchar los sonidos de la naturaleza.

Todo esto manteniendo el incomparable contenido técnico 'Trail-Rated' del Wrangler. Dependiendo del nivel de equipamiento, ofrece dos avanzados sistemas de tracción a las cuatro ruedas permanentemente activos on-demand (Selec-Trac o Rock-Trac), ejes Dana de última generación, bloqueo eléctrico de los ejes delantero y trasero Tru-Lok, diferencial de deslizamiento limitado Trac-Lok y desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera. Además de convertirlo en un vehículo 4x4 sostenible y eficiente (con un consumo de combustible que ronda los 3,5 litros a los 100 km en modo híbrido y unas emisiones de CO2 inferiores en casi un 70 % respecto a la versión de gasolina según el ciclo WLTP), la tecnología 4xe garantiza una fácil y sumamente divertida experiencia de conducción.

La recarga del nuevo Jeep Wrangler 4xe también es una operación fácil e intuitiva, cortesía de soluciones específicas de carga pública y doméstica con el easyWallbox, que garantiza una carga completa en menos de 3 horas a 7,4 kWh, ofrecidas por Mopar® y Free2Move eSolutions (una joint venture entre Stellantis, a través de su filial FCA Italy S.p.A., y Engie EPS).

Fácil de conducir, fácil de elegir

El nuevo Wrangler 4xe híbrido enchufable está disponible en tres niveles de equipamiento (Sahara 4xe, Rubicon 4xe y la exclusiva edición especial 80th Anniversary 4xe), con dos sistemas 4x4 y llantas de aleación específicas de 43,2 cm (17”) y 45,7 cm (18”). En consonancia con el talento natural del Wrangler para la personalización, hay diez colores exterior disponibles: Negro, Blanco Brillante, Rojo Firecracker, Granite Crystal metalizado, Hella Yella, Billet Silver metalizado, Gris Sting y, por primera vez en la gama, los nuevos Azul Hydro, Snazzberry y Verde Sarge. Todas las opciones de color se pueden combinar con las distintas configuraciones de techo disponibles en este vehículo (techo blando, techo rígido, techo blando eléctrico y doble techo) para una experiencia de conducción al aire libre sin igual, al más puro estilo Wrangler.

Entre el contenido tecnológico de serie cabe destacar el sistema Uconnect™ NAV con pantalla táctil de 21,3 cm (8,4”), conectividad integral a bordo con Apple CarPlay y Android Auto, y Uconnect Services (para controlar los parámetros del vehículo a través de la aplicación My Uconnect), pantalla TFT de 17,8 cm (7”) específica para modelos 4xe con información sobre los niveles de carga de la batería y la autonomía (en los modos eléctrico e híbrido), y sistema de sonido Alpine de 9 altavoces con subwoofer de 552 W. En términos de seguridad, el nuevo Wrangler 4xe ofrece los sistemas de ayuda a la conducción más avanzados, con Detector de ángulo muerto y Control de cruce en la parte trasera, cámara de visión trasera, Control electrónico de estabilidad (ESC) con Mitigación electrónica del balanceo (ERM), sensores de aparcamiento delantero y trasero, y Keyless Enter'n'Go™. Entre las características de seguridad opcionales cabe mencionar el Control de crucero adaptativo, el Aviso de colisión frontal plus y una nueva cámara delantera (de serie en el Rubicon).

Disponible en los concesionarios Jeep europeos en junio, la llegada al mercado del Wrangler 4xe se ha anticipado con la exclusiva versión de lanzamiento First Edition, que ha permitido a casi dos mil clientes europeos expresar su interés en este nuevo modelo 4xe a través de una iniciativa de reserva anticipada.

En España ya puedes adquirir el nuevo Jeep Wrangler Rubicon 4xe desde 360€/mes (PVP Recomendado: 66.023,82€. Entrada: 15.300,00 €. Importe total del crédito: 52.479,64€; Incluye Seguro Vida: 1.755,82€ con Crédit Agricole Assurances y mediado a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Comisión de apertura (3,95%) 2.072,95€ al contado. 36 cuotas de 360,00 € y última cuota de 48.034,35€. Importe total de los intereses: 8.514,71€. Coste total del crédito: 12.343,48€. Precio total a plazos: 78.367,30€. Importe total adeudado: 63.067,30€. TIN 5,50%. TAE 8,63%)

Al elegir el nuevo Wrangler 4xe, los clientes también acceden a las ventajas de Jeep Wave, el nuevo programa de fidelización y atención al cliente que incluye una amplia gama de servicios y ventajas, con dos años de mantenimiento ordinario, asistencia en carretera, servicios exclusivos para el cliente y acceso privilegiado a eventos y colaboraciones de la marca.

Además, hay una variedad de soluciones financieras y de alquiler ofrecidas por FCA Bank y Leasys que hacen que el nuevo Wrangler 4xe sea aún más asequible para los clientes. En particular, el nuevo Jeep Wrangler 4xe no solo es fácil de conducir, sino que también es fácil de elegir gracias a varias soluciones de alquiler de Leasys. Adecuadas para la más amplia gama de necesidades, permiten a los clientes conducir el Wrangler 4xe con total libertad y sin las preocupaciones vinculadas con el funcionamiento de un vehículo, con todos los servicios incluidos y fáciles de gestionar con un smartphone, gracias a la aplicación específica UMOVE. Las soluciones «Leasys Miles» y «Noleggio Chiaro Light» («Rental Lite») también estarán disponibles para el Jeep Wrangler 4xe. Ambas soluciones ya se han ganado el reconocimiento de muchos clientes Jeep 4xe.

La personalización es otro atributo clave del Jeep Wrangler 4xe. Los clientes podrán seleccionar más de 100 accesorios, cortesía de la marca Mopar®, para mejorar la funcionalidad del vehículo con contenido adicional, aumentando las opciones de personalización y ampliando la oferta para mejorar aún más las capacidades emblemáticas del Wrangler.