Rubén Reyes: "Hay que fichar mínimo 11 jugadores"

El Real Oviedo presentó este miércoles en el estadio Carlos Tartiere a su nuevo director deportivo, un Rubén Reyes que firma por dos temporadas y vuelve a la que fue ya su casa a inicios del 2000 cuando jugó en el primer equipo del conjunto carbayón.

Reyes llegó a la sala de prensa del municipal ovetense acompañado de Manolo Paredes, vicepresidente, y de Antonio Rivas, nuevo director de cantera. Una sala de prensa en la que también estaban presentes Manolo Lafuente, expresidente del club y Federico González, asesor del Grupo Carso.

Escucha las palabras de Rubén Reyes.

El asturiano, que llega procedente del Rayo Vallecano, tuvo en primer lugar tuvo palabras para su nuevo club: "Quiero agradecer al Grupo Carso la confianza depositada en mi. Estoy en el club de mi vida y en el que me ha dado la oportunidad de estar en esta silla. Voy a actuar con la máxima responsabilidad, velando por el interés del Oviedo. En el club se necesita intentar crecer, estabilidad y patrimonio deportivo".

"Al Rayo le debo muchísimo, pero uno de mis objetivos era volver aquí. No tenía grandes pretensiones. Me voy con el orgullo de haber conseguido allí en los últimos 4 años, dos ascensos. Tengo dos niños. Uno dice que es del Oviedo y del Rayo, y otro del Rayo y del Oviedo. Es un orgullo dejar un club así", comentó sobre su salida del Rayo Vallecano.

"Me voy a centrar en generar un grupo de trabajo. Ya tenemos claras las personas y van a estar a mi lado. Una secretaría técnica debe funcionar compartiendo mucho, con una buena planificación. Que esté a la altura del fútbol actual. No quiero ser solo un gestor telefónico, para eso no me necesitan. Quiero estar involucrado con mis compañeros. Que todos tengan una opinión y saquemos unas conclusiones que serán mi responsabilidad", explicó el nuevo director deportivo azul.

"Está consensuado, se me preguntó. Tenemos al mejor entrenador posible. Hablé con él largo y tendido. Es optimista y valiente, y me interesa tener entrenadores valientes que crean en los chicos jóvenes del club. Tienen que ser una parte importante del futuro del Oviedo", comentó sobre la renovación de Ziganda.

Rubén Reyes también habló sobre los jugadores que acaban contrato y las posibles renovaciones: "No voy a hablar de casos personales porque estoy aún llegando. Quiero aprovechar el mercado que tengo en mi cabeza, libretas y ordenador junto a lo trabajado por mis compañeros. No quiero sucumbir a valores de mercado que están altos. Lo importante es tener alternativas. Nieto sabéis que tiene otras ofertas y una del Oviedo desde hace tiempo, pero es una decisión libre que entenderemos".

"Hay que fichar once jugadores mínimo. Lo veo muy positivo. Es una oportunidad única de crear algo. Hay un bloque que ofrece un rendimiento y tengo la oportunidad, con mi equipo, de hacer un bloque importante y lo voy a aprovechar al máximo. Me encantería tener un equipo versátil, con alternativas. Voy a intentar acercarme a los perfiles que el entrenador quiere pero siempre mirando por el club", explicó sobre cómo afronta el Oviedo el mercado.

"La cesión es a veces necesaria para reforzar un puesto concreto, pero un club crece a través de un patrimonio deportivo. Se consumen los presupuestos y se generan pocos recursos. Queremos traer jugadores comprometidos", añadió Rubén sobre la política de apostar por cesiones.

El Real Oviedo tiene que afrontar cerca de una docena de contrataciones y el primer equipo arranca en 2 semanas la pretemporada, pero eso no le preocupa: "Tengo mucha paciencia, me lo voy a tomar con la calma que sea necesaria. Quedan dos meses y algunos días para el cierre. Cuando considere que es el jugador adecuado, lo encararemos para que se incorpore. Si alguno de los cedidos se ajusta a los parámetros económicos que creo que deben tener, hay opciones de intentar que sigan. Hacer una plantilla de 22 o 23 jugadores sería lo adecuado".

Por último, Rubén Reyes habló de la llegada de Antonio Rivas a la dirección de cantera: "Creo que la cantera del Real Oviedo va a estar en una de las mejores manos posibles. El jugador de la cantera tiene que estar en valor. Hay que invertir mucho tiempo y recursos para que lleguen al primer equipo en las mejores condiciones. Del filial no me importa la categoría, me importa la formación. No es tan importante la división como el trabajo que se realiza"

La de Rubén Reyes es una nueva pieza en el organigrama deportivo de un Real Oviedo que está sufriendo cambios importantes en los últimos días con la llegada de Antonio Rivas, director de cantera del equipo carbayón. El cuerpo de trabajo que gestionará tanto el primero equipo como la base quedará finalmente formado por Rubén Reyes, Roberto Suárez, Mario Prieto, Áex Díaz, Pedro Luis González y Antonio Rivas.