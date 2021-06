Antonio Rivas: "El club quiere crecer y no estancarse, había que reportar savia nueva"

La cantera del Real Oviedo tiene desde hoy un nuevo director, que cuenta con pasado azul en dos etapas diferentes y que es una de las figuras más queridas por la afición carbayona; un Antonio Rivas que esta mañana fue presentado en la sala de prensa de un Carlos Tartiere en el que estaba presente su amigo y expresidente Manolo Lafuente.

Escucha las palabras de Antonio Rivas.

"Es un orgullo estar de vuelta a la que ha sido mi casa durante muchísimos años. Vengo ilusionado a un proyecto muy atractivo, con esa unión de primer equipo y cantera. Rubén Reyes y yo intentaremos darle forma y sentido a la estructura. Es un reto importante. Somos conscientes del compromiso que vamos a asumir. Se abre un periodo de saber cómo está la estructura y a partir de ahí, tocará aportar. Ayudar a jugadores, entrenadores e ir de la mano de Rubén Reyes en todo lo que él me pida. Tener una relación fluida y de concordia, como tiene que ser en un club como el Real Oviedo", comentó Rivas en primer lugar.

"Con Arturo no he hablado, sí con Federico y gente del club. El proyecto y lo que nos transmite el club es lo que nos ha hecho venir. El club quiere crecer y no estancarse, había que reportar savia nueva en la estructura de y si podía ser con un vínculo pasado. Solo falta con nuestro trabajo, darles la razón", añadió sobre cómo se gestó su llegada al club.

En el turno de preguntas, Rivas habló sobre qué cambios se podrían ver en la cantera: "Me gustaría contar con gente preparada. Acabamos de aterrizar. Tengo que tener una visión de lo que está ocurriendo y el trabajo que se realiza. Poco a poco viendo lo que hay, y si se tienen que cambiar cosas... se cambiarán.

"El gran éxito de la cantera resiste en aportar jugadores al primer equipo. No nos podemos quedar en ser campeones de cadete o juveniles. Hay trabajar para que cuando el primer equipo lo demande, el jugador esté preparado para esa situación. El objetivo es que lleguen, pero que lo hagan preparados. Muchas veces queremos ir muy rápido, a veces hay que pegar más horno. Vamos a ser prudentes y analizar al jugador, cómo se comporta en unos contextos que les vayamos metiendo... en la formación no puede haber prisa", sentenció.

Rivas jugó más de 270 partidos con el Real Oviedo desde 1989 en 1999 pero sin duda por lo que más se le quiere en el Principado es por haber sido el entrenador del equipo en la época más complicada de su historia. Desde el 2003 y hasta 2006, el manchego ocupó el banquillo azul. Fue uno de los que no abandonó al Oviedo en Tercera y logró el ascenso a Segunda B.

En esta ocasión se encargará de ayudar a Rubén Reyes en todo lo que le pida, además de gestionar los asuntos de cantera del equipo carbayón. Su mano derecha en el proyecto de cantera será Pedro Luis González, su segundo en la etapa como técnico carbayón y hasta día de hoy comentarista de los partidos del Real Oviedo en Radio Asturias Cadena SER.