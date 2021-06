La Conselleria de Medio Natural no emitirá un informe sobre los chiringuitos de Castelló, porque no ha recibido ningún requerimiento por parte de Costas, según ha podido saber Radio Castellón. Los propietarios, previsiblemente, no podrán abrir hasta el 1 de julio.

La situación en torno a la actividad de los chiringuitos de Castelló sigue atascada. Los propietarios de los locales montaron las instalaciones a principios del mes de junio, amparándose en que tenían la licitación. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana les remitió una carta para recordar que no podían comenzar su actividad hasta el 1 de julio, tal y como establece la legislación. En el escrito, el consistorio les pidió que cesaran con el montaje bajo la amenaza de llevar esta situación ante el Ministerio Fiscal.

No obstante, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló aseguró que están a la espera de un informe de Medio Natural para decidir si los chiringuitos de las playas castellonenses podrán abrir antes del 1 de julio, pero según ha podido saber Radio Castellón, la Conselleria no emitirá dicho informe este año, porque no ha recibido ningún requerimiento por parte de Costas.

Fuentes consultadas por Radio Castellón advierten que en años anteriores sí han recibido información por parte de Costas y han tenido que emitir un informe sobre la instalación de los chiringuitos en las playas castellonenses.

Por otra parte, los propietarios de los chiringuitos se reunirán con sus servicios jurídicos mañana, jueves, para decidir si desmontan las instalaciones y denuncian al Ayuntamiento.