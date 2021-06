Rodri: "A Leschuk y a mi nos hubiera gustado jugar más partidos juntos"

Rodri Ríos es uno de los futbolistas que ha dicho adiós al Real Oviedo una vez finalizada la temporada 2020/2021 y en su caso tras haber disputado con el conjunto carbayón 39 partidos de liga en los que ha anotado un total de 6 goles.

Escucha las palabras de Rodri Ríos.

En primer lugar, Rodri analizó su etapa aquí: "Cuando llegué fue muy bonito porque en 3 partidos metí 6 goles. Me fastidió el confinamiento que lo paró todo y a la vuelta ya no fue igual. Este año y medio, por lo de la pandemia, ha sido raro. En lo personal duro porque me lesioné al principio, pero de todo se aprende".

El ariete recaló en el conjunto azul en el mercado de invierno de la temporada 2019/2020. A su llegada fue importante pero este año, en parte por la lesión, no terminó de ser titular indiscutible. Eso sí, en este año y medio en la memoria de todos se ha quedado su gol al Tenerife: "Fue muy importante, el último con público en el Tartiere. Me quedo con eso porque fue una sensación muy guay. Llevaba tiempo sin meter un penalti y era importante para el equipo".

"El contrato no se renovó porque tenía que jugar el 50% de partidos. Todos entendimos que no continuaba, me despedí de ellos y les di las gracias", explicó Rodri Ríos sobre su no continuidad en el Principado de Asturias.

Una de las espinitas que se le quedan al exjugador del Real Oviedo es no haber coincidido más en un 4-4-2 con Leschuk: "Blanco y yo lo hemos hablado. Nos hubiese gustado jugar más partidos juntos. El míster decide y él decidió pocas veces que fuera así y ya está. Ya pasó"

"Ayer estuve leyendo mensajes más de una hora. Es de agradecer que la gente, en tan poco tiempo, te haya cogido tanto cariño. Es de agradecer", finalizó el delantero hablando sobre su despedida final con una carta.