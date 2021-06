Los jóvenes y sus celebraciones, en el punto de mira del Covid-19

Las fiestas de graduación y las cenas de fin de curso se han convertido en el gran foco de trasmisión del coronavirus en Asturias en estos momentos. La incidencia acumulada a siete días en el grupo de edad de 15 a 30 años, el mayoritario en este tipo de eventos, casi cuadriplica la incidencia en la población general y roza ya los 140 casos por 100.000 habitantes. La media, si se computan todas las franjas de edad, es de unos 34 o 36 casos lo que nos sitúa en el nivel 1 de alerta, considerando también la presión hospitalaria.

La Jefe de Programas COVID de la Consejería de Salud, María José Villanueva, conoce ejemplos de primera mano entre el sector más joven y advierte de las consecuencias que trae la relajación de las medidas y la falta de autocontrol.

La doctora Villanueva, con hijos universitarios, conoce bien cuáles son las expectativas de los jóvenes después de haber visto limitada su vida social durante meses. Pero no es partidaria de prohibiciones; de hecho, afirma que no cabe en este momento dictar ninguna norma en ese sentido, que incremente más la presión sobre un colectivo que (no lo olvidemos) se contagia más porque al no estar vacunado es el más vulnerable.

Salud advierte también que las vacunas tienen un porcentaje de falibilidad en torno al 90 por ciento, con lo cual, quien se contagia pone en riesgo a sus padres o abuelos aunque estén vacunados.

VARIANTE DELTA DEL VIRUS

El Principado tiene identificados 7 casos de la variante Delta, por el momento, en la región. La mayoría están localizados en torno a un brote escolar en el área sanitaria VI, con cabecera en el Hospital de Arriondas; hay otros dos casos familiares en Gijón pero que se consideran controlados.

Pese a la preocupación inicial que provocó esta variante, el Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, reconoce que no hay conclusiones sobre una mayor agresividad del virus, y explica que se ha matizado la alarma sobre la rapidez de su expansión. Además, puntualiza, la vacuna es eficaz también contra ella y reduce significativamente el riesgo de casos graves y hospitalizaciones.

En todo caso, la variante Delta sigue siendo minoritaria en Asturias y, por ahora, la británica sigue siendo abrumadoramente mayoritaria (con más del 70% de casos), seguida de la brasileña y de la llamada variante Landa, procedente de la región andina de Sudamérica y que en la última semana ha supuesto casi el 15 por ciento de los contagios.

VACUNACIÓN

Respecto a la vacunación, la novedad más importante afecta a los ciudadanos de entre 60 y 69 años pendientes de la segunda dosis de Astra Zeneca. El Ministerio de Sanidad ha respondido afirmativamente a la petición del Gobierno del Principado y va a enviar dosis para adelantar el segundo pinchazo que ahora se administrará transcurridas 10 semanas y no 12, como se estableció inicialmente.