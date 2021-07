Fran sobre la marcha de Valerón: "No me lo esperaba"

La noticia de la marcha de Valerón ha dejado descolocado al universo deAbegondo. Pese a que el club está inmerso en una etapa de reorganización para adaptar su estructura a su situación deportiva, nadie señalaba a Valerón como una posible baja. Los "motivos personales" argumentados por el Flaco para solicitar su rescisión de contrato envuelven aun más en un halo de misterio su marcha.

El responsable de la cantera del Deportivo, Fran, ha sido hoy el protagonista de Coruña Deportiva. Excompañero de equipo y amigo, trabajaba junto al ya extécnico del Fabril en la confección del equipo filial. "No me lo esperaba para nada. Llevábamos planificando el Fabril desde hace más de un mes. Habíamos estado hablando el martes con toda normalidad y mi sorpresa llegó ayer" declaró aun descolocado. Para Fran, la decisión adoptada por Valerón "trastoca los planes porque estaba todo definido y ahora habrá matices que corregir porque en 15 días empiezan y cuanto antes encontremos entrenador mejor será". El director de la cantera apuesta por la por la promoción interna para ocupar el espacio dejado por Valerón. "Hay entrenadores preparados, para eso están- afirmó- .Hay que tener todo bien estructurado para cuando pasen estas cosas puedas subir gente sin ningún problema y sustitutir por gente que conoce la base. Me gusta darle continuidad"

El responsable de la cantera quiso tranquilizar a los aficionados al respecto de lo que puede suponer la salida del Flaco para la confección del equipo filial. "Lo de los jugadores en un 80-90% estaba decidido desde hace un mes, a pesar de estos títulos que hemos conseguido". Fran se ha mostrado respetuoso con la decisión adoptada por su excompañero. "Hablé lo suficiente, no quiero darle más vueltas. Respeto su decisión. Quiere muchísimo al Dépor, no le temblaba el pulso de apostar por los jóvenes y encajaba a la perfección en la filosofía que queríamos poner en Abegondo".