Multitudinaria manifestación en A Coruña contra el asesinato de Samuel Luiz

'Ante o odio e a violencia, non mostres indiferencia'. Es el lema que han escogido los y las organizadores de la movilización que esta tarde ha recorrido las calles de A Coruña. Varios miles de personas, 3.000 según los primeros calculos de la organización, que marcharon desde la Palloza hasta la plaza de María Pita. Es la segunda movilización convocada esta semana por colectivos LGBTI+ para reclamar justicia ante el asesinato de Samuel Luiz y condenar la violencia LGBTIfóbica.

Una gran bandera del arcoiris con un crespón negro ha presidido la marcha, que había sido convocada por siete asociaciones diferentes y que ha discurrido sin apenas incidentes. Andie Sánchez, de Avante LGBT, reclamaba antes del inicio de la marcha más educación y más implicación por parte de la política para contrarrestar unos ataques al colectivo que, denuncian, "van a más".

Con lemas como 'No son muertes, son asasinades', 'Samuel, hermano, no estás solo' o 'yo también soy un marica de mierda', la multitud ha avanzado por la Avenida de la Marina -donde han recibido el apoyo de vehículos y autobuses que han hecho sonar el claxon a su paso- ondeando banderas representativas del colectivo, distintivos negros en señal de luto por la muerte de Samuel y diferentes pancartas en las que podía leerse 'el racismo se pelea, no se blanquea' o 'Samu, hermano, nosotros no olvidamos'.

Ya en María Pita varias representantes de las organizaciones convocantes han leído un manifiesto en el que han destacado las 17 agresiones LGBTIfóbicas registradas por el propio concello. El único incidente de la marcha fue en la propia plaza. Un hombre se encaró a la multitud haciendo el saludo fascista. Varios agentes de la Policía Nacional intervinieron para escoltarlo fuera de la plaza. En la lectura del manifiesto condena firme "a la ultraderecha que expande el odio".

Una movilización que llega una semana después del asesinato de Samuel Luiz y todavía pendientes de una investigación que aclare las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Con 6 personas detenidas, entre ellas dos menores. Tres de los adultos permanecen en prisión comunicada y sin fianza desde el viernes. Todas las líneas de investigación siguen abiertas y desde la Delegación del Gobierno se insiste en que no se descartan más detenciones.