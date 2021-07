El día del Rosario será festivo en A Coruña en 2022

El viernes 7 de octubre de 2022, día del Rosario, será festivo local en A Coruña. Así lo ha acordado el Gobierno local esta mañana. El Concello ha optado por este día tras haber declarado la Xunta de Galicia jornada no laborable a nivel autonómico el San Juan del próximo año.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de declarar no laborable el 8 de marzo, que en 2022 caía en martes, tal y como se ha hecho en el pasado.

El PP había reclamado al Gobierno local recientemente en el pleno que optase por el día de la patrona de la ciudad, como finalmente ha sido acordado.

Calendario laboral

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica el 7 de julio, una vez aprobado por el Consello da Xunta, el calendario laboral de Galicia para el próximo año en el que la Comunidad gallega tendrá como festivos propios el Día das Letras Galegas (17 de mayo) y San Juan (24 de junio).

La normativa estatal establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituíbles a no ser que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (15 de abril en 2022), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. En el año 2022 hay dos festivos nacionales que coinciden en domingo: el 1 de mayo (día del Trabajo), que se sustituye por 17 de mayo, Día das Letras Galegas; y el 25 de diciembre (Navidad), que se cambia por el día de San Juan (24 de junio).

Además, otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2022 se celebrará el 15 de abril), que Galicia no cambia tradicionalmente; y se le da la opción a las comunidades entre lo 19 de marzo y el 25 de julio. Siempre se elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia.