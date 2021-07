Hasta 15 elementos culturales de alto valor en el Monte do Gato, afectado por proyectos de parques eólicos

Hasta 15 elementos culturales de alto valor se encuentran ubicados en Monte do Gato, en Aranga, en la zona donde la Xunta ha autorizado la ubicación de varios parques eólicos. El arqueólogo Antón Malde ha confirmado la presencia de los restos del Castillo de Teodomiro junto al Marco do Castelo, la Cruz do Campo Xaneiro y una red de vías históricas que conectan túmulos neolíticos de un período del que apenas hay vestigios en Galicia.

Malde asegura que dispone de elementos que verifican el hallazgo del Castillo de Teodomiro que cuenta con protección como Bien de Interés Cultural. También la confirmación de que las vías primitivas se articulan de forma coordinada con mámoas y túmulos, acumulaciones de tierra de carácter funerario. Son vías reflejadas en la Carta geométrica de Domingo Fontán de 1845 y el catastro de 1945. Antón Malde señala que todos elementos requieren conservación, lo que afectaría a los parques eólicos proyectados en la zona.

Teodomiro fue el primer rey suevo católico. Los historiadores le atribuyen la creación del sistema parroquial de Galicia.