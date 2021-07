Fallece José Luis Naya, el mítico speaker de Riazor

El Deportivismo está de luto. Ha fallecido a los 78 años el que fuera speaker del estadio de Riazor, José Luis Naya. Naya fue el encargado de la animación en los partidos como local del Deportivo desde el año1969 hasta su jubilación en 2013, momento en el que fue sustituido por José Luis Nuñez. Naya, que empezó trabajando en la emisora Radio Juventud, puso la firma a célebres cuñas sonoras que se emitían en el estadio como “Los jugadores del Deportivo andan como motos, como Motos Botana” o “Tintorerías Mil Colores, siempre las mejores”. Naya siempre trabajó de forma amateur para el club herculino y en su jubilación reconoció en Radio Coruña que nunca cobró por esa labor.

El Deportivo lo recordaba en su web este mediodía: José Luis Naya, locutor da megafonía do Estadio de Riazor durante máis de 40 anos, faleceu hoxe xoves 22 de xullo na Coruña á idade de 78 anos. Cunha dilatada traxectoria profesional en Radio Juventud, Naya sucedeu neste labor a Santiago Vilariño, co que compartiu os seus primeiros anos. Naya foi a voz do Estadio entre 1969 e 2013, cando se xubilou e foi substituído por José Luis Núñez. O velorio de Naya ten lugar no Tanatorio Albia. O RC Deportivo quere mostrar o seu máis sentido e sincero pésame a familiares e amigos. DEP”.

Polifacético y creativo

Naya adaptaba las frases publicitarias para hacerlas más atractivas. Con un estilo característico, el coruñés inventó la mayoría de los textos que luego se escuchaban en Riazor. También le gustaban los juegos de palabras, rimas e incluso creó 'raps'. En los`últimos años de su carrera, Naya creó composiciones dedicadas al Fabril que entrenaba Tito Ramallo, al Deportivo e incluso al programa Coruña Deportiva, del que era habitual oyente.