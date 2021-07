¿Por qué la Cibeles en Madrid?

La diosa madre Cibeles, una divinidad que unía la idea de protección, diosa

nutricia y amparo es uno de los símbolos, por no decir el símbolo, de la ciudad de

Madrid. Nada tiene que ver con su vínculo con el Real Madrid. Además, este

vínculo es muy moderno, de apenas cuatro décadas, ya que en esa misma plaza

desde la de 1960 era el lugar en donde se reunían los atléticos para celebrar sus

triunfos. Pero, dejando de lado estas tribulaciones contemporáneas, la plaza y en

especial la escultura tienen mucha historia.

La estatua de la fuente es una escultura de 1782 esculpida por Francisco

Gutiérrez quien hizo a la diosa y el carro en el que descansa, Roberto Michel (los

dos leones, que no caballos, como en el chiste…) y el adornista Miguel Ximénez.

Todos ellos seguían un diseño previo del gran Ventura Rodríguez.

¿Por qué Cibeles?

Buena pregunta, aunque quizá no sea más que una simple casualidad. No

olvidemos que la escultura estaba pensada para adornar una de las plazas de los

jardines de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Con este argumento, pensar

que hay un simbolismo especial detrás de su colocación en el centro de la ciudad,

no sea más que pura especulación. Pero sí, nos gusta especular. ¿Por qué no?

Cibeles es, como hemos dicho antes, la diosa madre por antonomasia del mundo

antiguo. Su arquetipo se asemeja al de otras diosas protectoras como Astarté, Isis,

o Atenea. Pocos saben que debajo del Vaticano, en la catedral de San Pedro, se

conservan los restos del templo romano de Cibeles. ¿Casualidad? No lo creo,

pero, aunque en el caso madrileño, la ubicación de la estatua no fuera el lugar

original, seguro que cuando Carlos III mandó colocarla ahí fue por algo. A ello

tratamos esta nueva sección en el programa.