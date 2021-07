Países Bajos rebaja las restricciones para bajar a Balears

El avance de la vacunación y el certificado covid permiten que Países Bajos rebaje el nivel de restricciones para viajar a Balears. Ya no desaconsejan los viajes, de modo que los turistas ya no tendrán que hacer 5 días de cuarentena de regreso a su país tras las vacaciones en las Islas. Lo que sí deben presentar es una prueba negativa si no acreditan la doble pauta de la vacuna.

Mientras en Alemania ya ha entrado en vigor la consideración de España como país de 'alta incidencia', de modo que los viajeros que han estado en las Islas y que regresan al país germano si están inmunizados, es decir, tienen las 2 vacunas, no tienen que guardar cuarentena. Y quienes han recibido una dosis o no están vacunados tienen que hacer 10 días de cuarentena que pueden quedarse en 5 si en el ecuador de esta cuarentena se acredita una PCR con resultado negativo.

Fuentes del sector de la touroperación explican a la SER que los viajes con Países Bajos se van a reactivar en los próximos días. Recordamos que TUI había cancelado todos los viajes de Países Bajos a Balears hasta el 13 de agosto. Y sobre Alemania, los touroperadores no están registrando cancelaciones masivas. Eso sí, ante la incertidumbre, en este momento confían en el mercado británico.