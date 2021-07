El epidemiólogo Amós García Rojas, increpado al grito de "vendido, sinvergüenza y asesino"

El jefe de Epidemiología del Servicio Canaria de Salud (SCS), Amós García Rojas, ha denunciado en su cuenta de Twitter haber sido víctima de insultos por parte de varios ciudadanos mientras paseaba por su mujer por la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria.

Según reza el tuit del también presidente de la Asociación Española de Vacunología, García Rojas fue increpado por una pareja al grito de "el de las vacunas, vendido, sinvergüenza, hijo de p..., asesino".

Calma y paciencia:+Prudencia. Ayer,20,00 horas.Mi mujer y yo en el centro. Una pareja me ve,y gritan a pleno pulmón:"El de las vacunas,vendido,sinvergüenza, hijo de p.., asesino"La violencia como argumento. Que duro,triste y peligroso esta siendo llevar ciencia a la inconsciencia — Amós García Rojas (@agarroj) July 27, 2021

Uno de los rostros más visibles



Quien es, además, uno de los rostros más visibles de la gestión de la pandemia en las Islas admite haber tenido miedo por sufrir una agresión física. Y se lamenta de "lo duro y triste que está siendo llevar la ciencia a la inconsciencia".

Tras su denuncia, García Rojas ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo de ciudadanos anónimos, así como de políticos como el presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos; el diputado de NC, Luis Campos; o el humorista Daniel Calero.

No es la primera vez

No es la primera vez que este experto sanitario sufre altercados de este tipo. Ya en el mes de junio el epidemiólogo denunció también a través de su red social varios emails con amenazas que denunció ante la Policía.

El movimiento antivacunas está protagonizando movilizaciones e incidentes en distintos países de nuestro entorno aunque, por ahora, su presencia en España es claramente minoritario pese a incidentes como este.

Amós García es uno de los expertos que más se deja ver en los medios de comunicación, especialmente en lo que a la necesidad de la vacunación contra la COVID se refiere y en particular, desde la llegada de la variante Delta, ha insistido en que es más necesario ampliar la protección de la población debido a su alta contagiosidad.

Razones de los contagios

Amós García ha explicado en varias ocasiones que hay varias razones por las que se produce un tanto por ciento de contagiados entre los vacunados:

Que la persona vacunada con la segunda dosis ya estuviera incubando el virus antes de ponérsela.

Que se haya contagiado entre el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis, por lo que su inmunización no estaba completada.

Las vacunas tienen una efectividad de entre el 90 y 95%. Fuera de ese porcentaje hay margen para el contagio y la enfermedad.

¿Es necesaria una tercera dosis?

Sobre este asunto, Amós García considera que "en una pandemia no puedes decir de este agua no beberé". "Por ahora no hay evidencia científica, pero hay que darle recorrido a las vacunas para ver la respuesta. Y tener en cuenta de que si sigue habiendo contagios aparecerán nuevas variantes. Llegado el momento, se podría revacunar solo a vulnerables. En todo caso, hay que esperar".