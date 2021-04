¿Puedo abrazar y besar a las personas vacunadas sin riesgo al contagio o a contagiar?

Hace más de un año que dejamos de abrazarnos. Y la desescalada del contacto físico aún no ha comenzado. El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha publicado una guía para orientar a los países en la relajación de las medidas de su población vacunada. Avala que dos personas puedan estar sin mascarillas en lugares cerrados, aunque recomienda medidas de protección cuando un vacunado se mezcla con población no vacunada en condiciones de riesgo.

Solo Reino Unido e Israel están en un nivel elevado de vacunación. Al resto nos toca esperar y que se cumplan las previsión del Gobierno de inmunizar en verano al 70% de la población. La campaña de vacunación en España cumple cuatro meses con el 8,3% de la población inmunizada con la pauta completa, con más de dos millones de nuevas dosis distribuidas entre las comunidades autónomas y con unas perspectivas más esperanzadoras. Se considera que una persona está inmunizada tras haber pasado una semana de la segunda dosis. En este momento ya está completamente protegida, aunque tras la primera dosis ya hay un perfil de protección razonable que se complementa con la segunda.

¿Puede contagiar una persona vacunada?

"Lo que sabemos ahora es que la vacuna protege frente a la enfermedad, pero aún no está definido si protege también contra la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy vacunado, estoy protegido frente a la enfermedad; pero si entro en contacto con el virus puedo no enfermar pero sí infectarme y por lo tanto tener la posibilidad de transmitir la enfermedad a otra persona. Eso sí, con un potencial mucho más bajo que tendría de no estar vacunado", explica Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología y uno de los miembros de la Ponencia de Vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el grupo de técnicos que asesoran al Gobierno para definir la estrategia del plan de inmunización frente al coronavirus.

La posibilidad de besar o abrazar a las personas que han recibido la vacuna si yo no la he recibido no es una medida adecuada porque nos podemos infectar los que no estamos todavía protegidos con las vacunas., explica el vacunólogo.

"Hay que ser consciente de que independientemente de estar vacunado o no, hay que seguir las pautas de prevención que se recomiendan de manera exhaustiva por parte de los profesionales sanitarios. Es decir, uso de mascarilla, lavado de manos, distancia física y ventilación", insiste.

Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, es claro: "Una persona vacunada sí puede contagiar porque las vacunas no han demostrado un 100% de efectividad frente a la infección y tampoco han demostrado inducir una inmunidad esterilizante. Es decir, que elimine la carga viral. Por lo tanto, puede contagiar".

¿Qué pasa si las dos personas están vacunadas?

Los especialistas llaman a la prudencia hasta que no haya una amplia proporción de la población inmunizada.

"Si dos personas han recibido la vacuna, yo entendería que mientras no tengamos una cobertura vacunal amplia protegidos con la vacuna conviene seguir manteniendo cierta precaución. Posiblemente podríamos relajar más las costumbres si las dos personas están vacunadas; pero siempre que no sean convivientes habituales habría que seguir manteniendo cierta cautela porque en un contexto de cobertura poblacional baja el microorganismo de manera importante. La vacuna tiene una eficacia altísima, pero no es total", asegura el vacunólogo.

¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna?

La duración de la inmunidad a las vacunas contra la COVID es una de las incógnitas que invita a ser cauto en cuanto a la relajación de las medidas, según los especialistas.

"La situación derivada de las características epidemiológicas del microorganismo y la situación derivada de las incógnitas que todavía hay con la vacuna como por ejemplo la duración de la respuesta inmune de la vacuna, es decir, cuánto tiempo vamos a estar protegidos y la posibilidad de infectar aunque se esté vacunado hace que tengamos que ser extremadamente prudentes", recuerda Amós García.

¿Puede infectarse una persona vacunada?

Una persona vacunada puede infectarse de coronavirus siempre que no haya inducido una buena respuesta. Los datos indican que la protección es de más de un 95% en el caso de las de ARn y algo inferior en el caso de las de adenovirus. Si no genera una correcta inmunidad es posible que se infecte, pero por norma general la población está protegida frente a la infección.

"En cuanto al contacto físico en forma de besos y abrazos si no estás vacunado aunque la persona esté vacunada no es recomendable. Y si las dos personas están ya vacunadas, la protección no es 100% así que no tenemos la total seguridad de que se pueda realizar ese tipo de actividades", explica el inmunólogo.



Lo que parece claro es que aunque se produzca la infección, la protección de las vacunas es efectiva. Un brote ha contagiado a 20 usuarios vacunados de una residencia de Barcelona y presentan una sintomatología leve o son asintomáticos. Circunstancia que difiere mucho de las muertes que el virus provocaba en las residencias y en las primeras olas.

Aunque aún continúen 'Los abrazos prohibidos' como decía una de las canciones del confinamiento y sigamos saludando 'Codo con codo' como canta Jorge Drexler, las vacunas ponen sobre la mesa un nuevo escenario de esperanza.