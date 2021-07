Calavera, jugador del Deportivo: "Creo que hicimos un partido muy serio"

Ganar, aunque sea en los partidos amistosos. Acostumbrarse a la victoria es algo que lleva intentando el Dépor sin éxito en los últimos cursos. De la mano de Borja Jiménez intentará lograrlo este año, donde el ascenso vuelve a ser la gran ambición de los de Riazor. Después del primer ‘bolo’ veraniego, el vestuario del Deportivo valora con buena nota el estreno en la era Jiménez. Una victoria por la mínima en Vilalba que deja buenas sensaciones en cuando a las formas y que deja ver, tímidamente, cuál es la propuesta del entrenador. “Salir jugando desde atrás, ser protagonistas y tener balón. Ayer el partido se dio mucho juego por dentro, pero también por los jugadores que teníamos”, expresa Josep Calavera, uno de los nuevos.

En su valoración del duelo de A Magdalena, el pelotero del Depor considera que “hicimos un partido muy serio. Los primeros partidos de pretemporada son para eso. Poco a poco iremos mejorando. Hicimos un partido muy serio. Es la primera victoria del año y ojalá que sean muchas más”, desea.

Su llegada al Deportivo

Tras un curso donde no cumplieron con el filial del Atlético de Madrid los objetivos, asegura Josep Calavera que le sorprendió la llamada desde la Plaza de Pontevedra: “No me esperaba que el Dépor me llamase. Veníamos a nivel colectivo de una temporada que no fue muy buena. Fue una alegría enorme y fue mi primera opción desde el primer momento y fue todo muy fácil”

Asegura que su gran referencia futbolística es el jugador del Barcelona Busquets. De hecho, en sus inicios, hay quien lo comparaba con el talentoso medio del equipo culé: “Es muy bueno y siempre ha sido un referente para mí e intento hacer siempre lo que hace. Estamos hablando de un mediocentro que ha marcado una época y no hay comparación “, destaca.

Por último, Josep Calavera, que cubre una de las fichas sub 23 de la plantilla defiende el potencial de los jugadores juveniles que están entrenando con el primer equipo y que se dejaron ver en Vilalba con buena nota (Mella, Noel, Barcia…) “Están preparados, tienen muchísimo nivel. La edad es un número, pero en el fútbol no hay edades y si un chico se merece jugar el míster lo va a poner”, concluye.

Próxima parada: Viveiro

El Deportivo, tras el duelo de Vilalba volvió a los entrenamientos en Abegondo y mira ya al siguiente choque amistoso. Seguirán en la provincia de Lugo, dónde el sábado juegan en Cantarrana frente al Viveiro (19:00h) EL partido se podrá ver por el canal de YouTube del Deportivo. Los siguientes duelos confirmados de los blanquiazules serán ante el Bergantiños y ante el Real Madrid Castilla.