La Fiscalía pide "asesinato y no homicidio" para los 4 detenidos por el asesinato de Samuel

"Asesino, asesino, asesinooo!!!". Son los gritos proferidos a los tres hombres detenidos como presuntos autores del brutal crimen de Samuel Luiz a su salida de los juzgados. Los tres, además de la mujer, en libertad con cargos por encubridora, han tenido que comparecer hoy ante la jueza para ser informados de los delitos de los que se les acusa y las partes también han podido exponer sus posturas. La Fiscalía ha pedido que se les impute a los 4 un delito de asesinato y no homicidio. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indican que aún no se ha concretado y que será la jueza quien lo determine y si finalmente se les imputa un delito delito de odio.

Para el cuarto detenido, también mayor de edad, que presuntamente se llevó el móvil de Samuel cuando se le cayó, el Ministerio Fiscal solicita además robo con violencia.

Los tres hombres han salido esposados ante las miradas llorosas y de impotencia de los amigos de Samuel. Uno de ellos salió como entró: sin esconderse y con mirada desafiante hacia los que proferían los gritos. Lo que ya es seguro es que será un tribunal popular quien les juzgue. Recordamos que tres están ya en prisión, la chica en libertad con cargos y dos de en un centro de menores. La investigación sigue abierta y podría haber mas detenidos en las próximas horas.

La acusación particular está representada por la familia de Samuel Luiz y también por Ibrahima, el hombre senegalés que intentó protegerle incluso con su propio cuerpo. La Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS Coruña) se ha personado como acusación popular al considerar que Samuel es una víctima de la homofobia y por tanto hay un delito de odio. Acusación particular y acusación popular coinciden con la Fiscalía en solicitar que se les acuse de asesinato y no de homicidio.