ALAS A Coruña ejercerá la acusación popular en el caso Samuel Luiz

El proceso judicial del caso Samuel Luiz tendrá acusación popular. ALAS A Coruña, la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual, ha dado ese paso para probar, señala, que Samuel ha sido una víctima de la homofobia y que en este crimen también existe un delito de odio. "Nadie en este mundo debería morir apaleado al grito de maricón de mierda", ha afirmado la presidenta de la entidad, Ana García Fernández.

ALAS A Coruña señala que con su personamiento como acusación popular "no busca ni venganza ni castigo sino garantizar el derecho de todas las personas a poder desarrollarse y vivir en sociedades libres de violencia contra la comunidad LGTBI. La representación legal de la entidad califica de "ejemplar" la actuación y trabajo de la Fiscalía y de la policía en la investigación de este terrible caso. Las dos acusaciones, particular y popular, ejercerán su papel en la misma línea que marque el Ministerio Público. ALAS subraya que A Coruña es una ciudad abierta e inclusiva pero que no se pueden negar ni ignorar que existen actitudes LGTBIfóbicos. Añade que seguirá denunciando contundente e incansablemente cualquier incidente de odio contra este colectivo.