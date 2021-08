Madrid insta a Sanidad a administrar la tercera dosis de refuerzo a grupos de alto riesgo

La Comunidad de Madrid ha instado al Ministerio de Sanidad a "ir planteando una tercera dosis" de vacuna contra la COVID-19 para los grupos de muy alto riesgo, como personas con trasplantes, que reciban tratamientos oncológicos o inmunodeprimidas, pero rechaza un tercer pinchazo para la población general.

Después de que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, dijera en la Cadena SER que no se administrará una tercera dosis hasta que no haya una evidencia científica, el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, ha abogado por una tercera vacuna para los colectivos más vulnerables.

Según Morant, aunque en España se lograra el 70 % de la inmunidad antes de agosto, "en el mundo hay países que no alcanzan ni el 14 % y "el reto no es el de un único país, es un reto global". "Hay que hacer que las vacunas lleguen a todos los países", ha dicho tras compartir con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no debería haber una tercera dosis mientras no lleguen suficientes vacunas a los países menos desarrollados.

No plantea la tercera dosis a población general

Por su parte, el viceconsejero de Sanidad madrileño ha puntualizado este viernes, en la rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica de Madrid, que no hay ninguna publicación ni evidencia científica que sostenga que es necesario plantear una tercera dosis de vacuna a la población general.

Ha indicado que, según un estudio realizado por la Consejería de Sanidad de Madrid, tampoco es necesario inocular una tercera dosis a las personas mayores, ya que después de cuatro o cinco meses de vacunarse la inmunidad se mantenía alta, por lo que "con la evidencia" que hay "con la segunda dosis podría valer", aunque el estudio se repetirá en unos meses.

La vacunación redujo un 79% los ingresos en UCI

Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad madrileña, la vacunación frente al coronavirus en la Comunidad de Madrid ha logrado a reducir cerca de un 58 % el riesgo de requerir hospitalización y un 79 % la necesidad de ingresar en cuidados intensivos. El último informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid apunta que el 69 % de los casos en la población no vacunada en los últimos 14 días se hubiese evitado en caso de haber estado vacunada.

Zapatero ha explicado que se observa una menor incidencia de infección en las personas de 69 años en adelante, coincidiendo con el hecho de que en esos grupos de edad la vacunación completa sobrepasa el 98 %. Madrid ha llegado ya al objetivo de vacunar al 70 % de la población diana con la pauta completa, en concreto al 70,5 %, aunque Zapatero ha avisado de que debido a la alta transmisibilidad de la variante delta, que ahora es la predominante en un 95 %, habrá que llegar al 90 % de la población vacunada con las dos dosis para alcanzar la inmunidad de grupo.

En este sentido ha dicho que el "stock" de vacunas con el que contará la Comunidad de Madrid este sábado será con menos de 200.000, y ha advertido que hay 3 millones de dosis pendientes para completar vacunaciones. Sobre la vacunación en menores de cara al comienzo de las clases, el Zapatero ha dicho que actualmente lo que ha aprobado la Agencia de Medicamento es la administración de Pfizer y Moderna a menores de 12 a 16 años y, por debajo de esta edad, ha señalado que merecería la pena "una reflexión".