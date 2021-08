Diana Morant asegura que España no administrará terceras dosis hasta que la evidencia científica lo avale

De entrada, apenas dos horas después de conocerse que Messi deja el Barça, la nueva ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado en Hora 25 que le gustaría "que la sociedad reconociera a los científicos de nuestro país en la misma medida que a los futbolistas".

La ministra ha asegurado que España quiere dedicar el 2% del PIB a ciencia en 2024 y el 3% en 2030. Cifras con las que "Hacienda está de acuerdo" porque se trata de "un proyecto de país". El objetivo, según ha dicho, es que España —que ya ocupa el puesto número 10 en publicación de estudios científicos— mejore en cuestiones de de transferir y aplicar ese conocimiento.

Ante la petición de una moratoria para las terceras dosis por parte de la OMS, Morant ha asegurado que en España no se administrarán hasta que haya una evidencia científica que lo aconseje, pero en todo caso ha asegurado que comparte el espíritu del mensaje lanzado por la OMS. "Tendríamos que compartir una visión global de que todo el mundo tiene que estar vacunado", ha dicho.

Vacunas españolas

Preguntada por el proyecto de vacuna liderado por Mariano Esteban, del que se informó que había sido paralizado antes de pasar a la fase clínica, Morant ha relatado que hay dos proyectos de vacuna contra la COVID en España que están en fase preclínica y ha recordado que "la Agencia Española del Medicamento tiene que garantizar que el paso a la fase clínica tiene que darse con la mayor de las garantías", por lo que ha asegurado la situación actual forma parte de la normalidad, pero no ha dado detalles porque "son confidenciales".

Pero la ministra ha señalado que el segundo proyecto más avanzando procede de la iniciativa privada y, en concreto, del sector veterinario. El tercer proyecto, según sus palabras, es el que lidera Luis Enjuanes, que supone algo "totalmente nuevo" pero está teniendo algún problema con el envasado.

"No nos valen las prisas. Vacuna ya existe. Pero se trata de un reto global y no hay evidencia científica que le ponga fin a la pandemia o si vamos a tener que volver a vacunarnos o no. Hay que hacerla sin prisa pero sin pausa, pero tienen que ser mejores vacunas. Con mayor cobertura y más asequibles", ha dicho.