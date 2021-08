Zelda Skyward Sword HD, el clásico de Wii llega a Nintendo Switch

En 2011 la consola Wii de Nintendo recibió el que ha sido el penúltimo capítulo hasta la fecha de la saga Zelda, un viaje al origen de su historia y la forja de la espada Maestra, bajo el título Skyward Sword. Su principal virtud fue la integración de control total por movimiento en los combates, manejando la espada de su protagonista Link con los mandos Wiimote trazando los cortes con nuestros propios brazos. Es una aventura enorme con exploración, combates y puzzles, donde surcamos las islas flotantes y las tierras inferiores para rescatar a la princesa Zelda del demonio Grahim, en un título que incluyó por primera vez la barra de resistencia para correr y escalar o la mejora de armas mediante recursos; pero que pecó de excesiva linealidad en su desarrollo

Esta nueva edición HD para Nintendo Switch incluye rendimiento optimizado, controles de movimiento mejorado para los mandos Joy- Con, la posibilidad de manejar con los botones del mando de forma más tradicional, autoguardado y ajustes en los tutoriales. Se echa de menos, eso sí, poder configurar de forma más selectiva qué cotroles queremos por movimiento y cuáles con los botones, porque solo tenemos dos opciones que apuestan por uno u otro modo al completo sin posibilidad de un manejo híbrido. En cualquier caso estamos ante una aventura rolera con mayúsculas, que nos lleva a los orígenes del caballero Link y que fue el título inmediatamente anterior al majestuoso Zelda: Breath of the Wild.

Más actualidad

Además durante la última semana también hemos podido probar The Observer System Redux, un interesante thriller cyberpunk en un contexto de posguerra y control empresarial de la población gracias a la extensión de los implantes de aumentos corporales y mentales. Esta edición definitiva cuenta con tres nuevos casos sin resolver, nuevas mecánicas, el rediseño del sigilo y nuevos interrogatorios neuronales. Además la resolución del juego se ha aumentado hasta el 4K y se han mejorado las texturas y animaciones, además de incoporar tecnología visual HDR y trazado de rayos. The Observer Redux está disponible en formato físico para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Y hablamos ahora de hardware. La memoria RAM es, junto al procesador, la tarjeta gráfica o la ventilación, uno de los puntos fundamentales a la hora de montar un PC para jugar a los títulos más punteros y exigentes. Se encarga de los procesos y aplicaciones abiertas en nuestro ordenador, y su elección depende de las exigencias del juego o de la tarea concreta (o tareas) que queramos llevar a cabo. Si nos quedamos cortos el rendimiento y la velocidad de fotogramas del juego podrían verse seriamente afectados, destrozando la experiencia.

Según los expertos de Kingston, 4 GB de RAM es la medida mínima, pero ya insuficiente en muchos casos. Puede servirnos para jugar a títulos poco exigentes como Fortnite; otros como Valorant, Counter Strike: GO o League of Legends nos darán problemas; y Warzone o World of Warcraft es posible que directamente sean injugables. Con 8 GB todos los juegos anteriores funcionarán sin problemas y con tasas de frames por segundo superiores a los 60 fps, y podemos abordar títulos exigentes como Cyberpunk. 16 GB sería la RAM recomendada para la mayoría de juegos de PC -por encima de 100 fps- y para no tener que cerrar otras aplicaciones (como Discord, por ejemplo, para nuestro grupo de voz) mientras jugamos. Si llegamos a los 32 GB moveremos sin problema cualquier juego y otras aplicaciones asegurándonos además de que tendremos soporte sobrado para futuros juegos más exigentes. Si además queremos abordar otras tareas complejas como renderizar vídeos, siempre es posible ampliar con varias memorias nuestra RAM, llegando a límites como los 128 GB. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.