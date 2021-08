Once meses retenido en Yemen rodeado de ratas, sin alimentos y bebiendo agua de letrinas

La corporación municipal de Bueu aprobará en el pleno de septiembre una declaración institucional para exigir la repatriación de Pablo Costas Villar. Se trata de un marinero del lugar de A Portela, en Bueu, que lleva once meses retenido en Yemen, acusado de pesca ilegal en el Indico, aunque para el Concello se trata de un secuestro.

Esta mañana se celebró una junta de portavoces urgente en la que el representante del sindicato CUT, Manuel Caamaño, explicó a los partidos políticos cual es la situación del marinero. A la reunion asistieron el alcalde Félix Juncal, Xosé Leal, portavoz del BNG, Julio Villanueva, portavoz de ACB, Elena Estévez, representante del PP, y José Manuel Vilas, del PSOE.

Los portavoces fueron informados de que Pablo Costas Villar se encuentra en unas condiciones muy duras, después de once meses a bordo del barco “Cobija”, del que es capitán, junto a los 32 miembros de la tripulación. Desde hace unos días se encuentran sin alimentos y tomando unicamente el auga que obtienen en las letrinas, que tienen que hervir previamente para tomar infusiones de te. Por su parte, Víctor Costas, hermano del marinero retenido explicó que “a situación é terrible, as temperaturas altísimas, sen alimentos e coa presenza de roedores no barco”.

Pablo Costas Villar a bordo de su barco de pesca / Cadena SER

Pablo Costas está retenido en el puerto yemení de Al Mukallah desde el 20 de septiembre de 2020 a raíz de una denuncia de pesca ilegal por parte de Australia, abandonados además por la casa armadora radicada en Somalia. Su familia y el sindicato CUT al que pertenece, vienen denunciando desde hace meses una indefensión absoluta, la vulneración de los derechos fundamentales, y el abandono total por parte del gobierno estatal.

La Coordinadora Unitaria de Traballadores (CUT) critica duramente la pasividad del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lleva meses sin hacer “absolutamente nada”, según señaló Manuel Caamaño. Este sindicato realizará mañana sábado, a las 11 de la mañana, una concentración informativa delante del concello de Bueu

Todos los partidos políticos de Bueu manifestaron su apoyo a este marinero y a su familia, y exigirán al Ministerio de Exteriores que aporte alguna solución urgente para que Pablo Costas pueda regresar a casa cuanto antes. El alcalde Félix Juncal manifestó que “trátase dun tema de humanidade, xa que Pablo está abandonado e esquecido e merece a preocupación e o respaldo do goberno español”.