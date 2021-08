"No sé si me tengo que vacunar o no"

Este viernes se cumple una semana desde que la Consejería de Sanidad anunció en rueda de prensa que acortaba la espera de la vacuna para los madrileños que ya han pasado la enfermedad, pero esta grabación a la que ha tenido acceso la SER demuestra que aún no ha informado ni siquiera a los operadores del teléfono COVID.

“La Comunidad de Madrid va adelantar el periodo de tiempo establecido para la administración de la vacuna en las personas menores de 65 años, con antecedentes de infección, pasando de seis meses a un mes”. Son las palabras con las que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, hizo con solemnidad el anuncio el pasado viernes, cuando sumó a Madrid a la lista de Comunidades Autónomas que han reducido la espera -entre otras, Aragón, Canarias, País Vasco o Cataluña-. Seis días después parece que había más prisa por hacer el anuncio, que por poner en marcha la medida de forma efectiva.

Miguel –nombre ficticio- se puso la primera dosis a comienzos de julio, pero se infectó mientras esperaba la segunda fuera de Madrid. Eso ocurrió el día 23 y él ya se había resignado a esperar medio año para recibir ese segundo pinchazo. Es lo que marcaban los protocolos hasta el anuncio de Zapatero, que con una frase cambió las expectativas de 120.000 ciudadanos, según las cifras facilitadas por la propia Consejería de Sanidad.

A Miguel lo han llamado desde entonces media docena de veces para citarlo para la segunda dosis. “No sé si es porque di positivo fuera de Madrid, debe de ser que no hablan entre ellos”, dice en referencia a los distintos servicios autonómicos de salud. La conversación es siempre la misma: él les cuenta a los operadores que ha dado positivo recientemente; ellos le responden que entonces debe esperar seis meses; y proceden a aplazar su cita. A los tres o cuatro días el teléfono vuelve a sonar.

El pasado viernes este madrileño escuchó el cambio de criterio y pensó que sería el final a su particular ‘día de la marmota’. Intentó pedir cita, ávido por verse ya con la pauta completa, pero para su sorpresa los operadores del teléfono COVID no sabían aún nada. Decidió esperar, pero las llamadas siguen produciéndose en los mismos términos, la última este miércoles:

- “Llamé yo mismo para informarme y no sé si me puedo vacunar ya o no, la verdad”, le dijo Daniel a su interlocutora después de explicarle su situación.

- “La información que tenemos es que debe esperar los seis meses”, le respondió ella al otro lado de la línea. “Yo lo que hago es que le pospongan la cita”.

- “Pero me van a llamar ustedes otra vez pasado mañana”.

- “Me imagino que no. Yo estoy poniendo en observaciones que ha pasado el COVID y que debe esperar seis meses”.

- “Es que lo han puesto ya tres o cuatro compañeras tuyas. Ponlo, pero sé que es una pérdida de tiempo y que me volveréis a llamar”, zanjó Daniel, que recibió por respuesta una ligera risa de complicidad de la operadora.

La Consejería niega que su anuncio no se esté aplicando. Fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero aseguran que el adelanto es efectivo desde el lunes de esta semana y que el caso de Miguel “es puntual”. Él insiste en que no es la primera operadora con la que habla que no está informada de que los madrileños que han pasado la infección ya no tienen que esperar seis meses para recibir la vacuna. De hecho, no ha conseguido aún hablar con alguien que le diga lo mismo que escucho al viceconsejero Zapatero el pasado viernes. Quejas como las de Miguel abundan también en redes sociales.